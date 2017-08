Vrouw laat met spaghetti de schone schijn van social media zien

Natuurlijk weten we dat niet alles wat we online zien ook echt waar is. Maar Vivian Hoorn weet het voor eens en voor altijd duidelijk te laten zien.

De fotografe uit Amsterdam plaatst een charmante foto waarop te zien is hoe ze spaghetti naar binnen werkt. Haar bijna 100.000 volgers vinden het leuk. Niets bijzonders voor social media, zul je denken.

Netjes en niet zo netjes

De ‘knappe’ foto is al goed is voor meer dan 7000 likes:

I am sorry kate but I can’t eat and be feminine at the same time. ūüćĚ Check the nikkie x kate moss collection, friday available worldwide. @nikkie_official Een bericht gedeeld door VH. (@vivianhoorn) op 23 Aug 2017 om 9:23 PDT

Maar Vivian Hoorn plaatst √≥√≥k meerdere √©chte foto’s van de eetsessie. En je ziet gewoon een onderkin en de pasta uit haar mond vallen. Ze plaatst de echte plaatjes onder een andere naam, Jaq. Dit doet ze om haar volgers te waarschuwen niet altijd te verlangen naar ‘het perfecte leventje’.

cute pasta eatings take 7892. Een bericht gedeeld door J.T. (@jaqueline_timemachine) op 25 Aug 2017 om 1:36 PDT

En daar kan iedereen wel om lachen, ja. Ook op haar andere kanaal krijgt ze veel positieve reacties. Want eerlijkheid is soms toch echt het leukst, nietwaar?

Bron & Beeld: Instagram