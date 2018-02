Spannend nieuws voor musicalster Antje Monteiro

Antje Monteiro gaat een nieuwe stap nemen in haar carrière.

Nadat ze al tig voorstellingen in het theater heeft gegeven met haar rollen in musicals als Aïda, Cats en We will rock you, is het nu tijd voor iets nieuws.

Goed bezig

Daarom begint de ster aan haar eigen fitnessshow op YouTube. Vanaf morgen is haar kanaal ‘Fit at home’ voor het eerst te zien en te volgen. Antje: “Het is het Netflix van het thuis-sporten. Bij Netflix krijg je een menu met films, bij ‘Fit at Home’ krijg je een menu met meer dan 900 work-outs. Op die manier kan je als het jou uitkomt thuis sporten met een professional die je via de tv begeleidt.”

Helemaal van deze tijd dus. En ook aan jongeren en kinderen is gedacht: er zijn speciale oefeningen die geschikt zijn voor kids. Wij gaan zeker meedoen, Antje.

Antje en haar dochter Romy:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Instagram