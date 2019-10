Spannend debuut voor zangeres Maan met haar carrière-uitstapje

Vanaf 9 oktober kunnen we Maan de Steenwinkel niet alleen op grote podia zien optreden, maar ook op het grote doek. Ze speelt namelijk een rol in de film ‘De club van lelijke kinderen’, die zondag in de première gaat.

Naast Maan spelen Sem Hulsmann, Narek Awanesan en Faye Kimmijser hoofdrollen in de film. Ook zien we Jelka van Houten, Jeroen van Koningsbrugge, Roeland Fernhout, Edwin Jonker, Katja Schuurman en Georgina Verbaan.

Advertentie

Iets anders dan zingen

Maar voor Maan is dit allemaal nieuw. Een spannende ervaring dus, maar ze werd op haar gemak gesteld door acteurs als Jeroen van Koningsbrugge en Jelke van Houten, wie haar ‘ouders’ spelen in de film. “Ik heb ze vaak om hulp gevraagd en dat was heel fijn. Ze gaven me zelfvertrouwen met complimenten”, zegt ze tegen BuzzE.

Buiten de comfortzone

“Acteren was onwijs leuk”, zegt de 22-jarige Maan. “Zingen blijft natuurlijk voor mij het allerbelangrijkste. Maar ik vond het wel heel leuk kennis te maken met acteren en een filmrol mee te pakken om uit te zoeken of dit bij mij past of niet.” Spannend vond ze haar eerste speelfilm wel: “Voor de camera staan ben ik wel gewend. Maar acteren, dat is echt anders.”

Trotse ouders

“Ik denk dat mijn ouders trots zijn. Ik vrees vooral de reacties van mijn familie en vrienden, die zijn heel eerlijk en zien mij opeens op een andere manier. Want als ze me zien optreden, ben ik gewoon Maan. Nu zien ze me in een rol. Ik zeg altijd in mijn vriendenkring: wees eerlijk in wat je vindt en voelt. Maar natuurlijk vind ik spannend of ze vinden dat ik goed acteer.”

Nog niet gezien

Zelf wacht ze nog met haar oordeel tot ze de première heeft gezien. Ze heeft zelf de familiefilm die vanaf 9 oktober in de bioscopen draait, nog niet gezien. “Alleen hele kleine stukjes in de studio toen ik nog wat stemwerk moest overdoen.”

De film

‘De club van lelijke kinderen’ is gebaseerd op het gelijknamige kinderboek van Koos Meinderts. Maan speelt de rol van Joy. Dat is de zus van de 11-jarige Paul, een jongen met grote flaporen die met een groep andere kinderen in opstand komt tegen een boze president die besluit alle lelijke kinderen op te sluiten. Op deze manier wil president Isimo het land opschonen. Paul weet te ontsnappen en richt samen met een aantal andere kinderen ‘De club van lelijke kinderen’ op.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: BuzzE. Beeld: ANP