Spannend: er komt een huwelijksaanzoek in het nieuwe seizoen van ‘GTST’

Het nieuwe seizoen van ‘GTST’ staat voor de deur. Zoals altijd wordt door fans al tijden gespeculeerd over de verhaallijn van de populaire soapserie. Maar nu is er al een tipje van de sluier gegeven: er komt een langverwacht huwelijksaanzoek aan.

Wie doet het aanzoek en wie is de gelukkige?

Huwelijksaanzoek in ‘GTST’

Trouwe fans van Neerlands langstlopende soapserie zullen het al wel kunnen raden, want het is eindelijk zover: niemand minder dan Rik Jong gaat na de zomerstop van GTST op zijn knieën voor zijn grote liefde Shanti Vening. In talkshow Goede tijden, zomer tijden schuift acteur Ferry Somogyi aan tafel bij presentatrice Froukje de Both en laat hij zelfs alvast de ring zien die hij om de vinger van Shanti zal schuiven.