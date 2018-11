Spannend! De Spice Girls komen vandaag met een grote aankondiging

Het zal niet lang meer duren voordat de Spice Girls aankondigen dat ze een comeback maken. Het is een kwestie van uren… Althans, dat zeggen verschillende Britse media.

De meest iconische Britse meidengroep ooit lanceert naar verluidt maandag hun nieuwe socialmediakanaal. Daarop zullen ze een video plaatsen waarin ze hun comeback aankondigen. Ook zullen ze details geven over hoe je tickets kun kopen voor hun laatste tournee.

Zonder Posh

Verder is al bekend dat Victoria Beckham (44), beter bekend als Posh Spice, hier niet bij betrokken zal zijn. Geri Horner (46), Mel B (43), Emma Bunton (42) en Mel C (44) zijn wel van de partij en hebben volgens Britse media dus die heuse aankondigingsvideo gemaakt, die vandaag met de wereld gedeeld zou gaan worden.

Aandeel

Victoria zal waarschijnlijk, ondanks haar afwezigheid, alsnog profiteren van de reünie van de Spice Girls. Zij heeft namelijk een gelijk aandeel in het bezit van het merk Spice Girls. Daarnaast heeft ze veel van de nummers voor de groep geschreven, die de meiden tijdens hun nieuwe tournee opnieuw zullen zingen.

Laatste keer

Er wordt verwacht dat de tickets van de nieuwe tournee van de Spice Girls als warme broodjes over de toonbank zullen gaan. Het is intussen alweer 22 jaar geleden dat de Spice Girls doorbraken met hun eerste en populairste hit Wannabe. De laatste keer dat de vijf meiden samen hebben opgetreden was in 2012, tijdens de Olympische Spelen in Londen.

Bron: Daily Mail. Beeld: ANP