Het is een heel spannende dag voor het gezin van Chantal Bles

Styliste Chantal Bles maakte onlangs bekend dat er bij haar dochtertje Jada (2) een tumor met uitzaaiingen is geconstateerd. Waar de tumor precies zit is niet bekend, maar haar man Robert Doornbos laat op Instagram weten dat het meisje vandaag onder het mes gaat.

“Dit is de grote dag”, schrijft hij op Instagram bij een foto van zijn dochtertje. Op de foto is te zien hoe Jada de OK wordt binnengebracht.

Grote tumor met uitzaaiingen

Chantal bracht het nieuws van haar zieke dochtertje eerder ook al op Instagram. In een emotioneel bericht liet ze weten dat er twee maanden geleden bij Jada een grote tumor met uitzaaiingen is geconstateerd. “Sommige van jullie weten het, maar velen ook nog niet… Lang hebben jullie geen leven gezien op mijn pagina”, begon ze haar post. “Dit komt omdat ons leven stilstond. Helaas zijn de geruchten waar en is ons kleine prinsesje Jada erg ziek. Ongeveer twee maanden geleden is er een grote tumor bij haar ontdekt met uitzaaiingen.”

Samen vechten

Jada wordt behandeld in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. “We zijn in de beste handen en vechten samen met een traan en een lach.” Waar de tumor zich bevindt, laat Chantal in het midden. Ook worden geen uitspraken gedaan over de vooruitzichten van het meisje. We wensen Chantal, Robert en hun geliefden ontzettend veel sterkte in deze moeilijke tijd.

