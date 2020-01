Waarom het een hele spannende dag is voor Eva Jinek

Het is vrijdag een spannende dag voor Eva Jinek. Ze heeft de overstap gemaakt naar RTL en vrijdagavond is haar debuut met haar ‘nieuwe’ talkshow Jinek.

Ook al presenteert Eva haar nieuwe talkshow op een andere zender, de show blijft volgens haar ‘onveranderd’.

Journalistiek

“De kijkers krijgen wat ze van mij gewend zijn. De hoofdrolspelers uit de actualiteit nodig ik aan tafel uit en ik voer met hen het gesprek van de dag. Journalistiek, scherp, onderhoudend en over onderwerpen uit de media, cultuur, sport en maatschappij. Alleen dan bij RTL 4”, vertelde Eva eerder.

Geen reclame

Behalve de naam en inhoud is ook politiek verslaggever Jaïr Ferwerda met Eva meeverhuisd naar RTL. Bovendien wordt de talkshow – net als bij de NPO – niet onderbroken door reclameblokken. Alleen na de aankondiging van de gasten aan het begin is er wat reclame te zien.

Zelfspot

In september maakte Eva bekend dat ze de overstap naar een andere zender ging maken. Vorige week reageerde ze nog spottend op alle verhalen van de buitenwereld. Haar overstap van de publieke naar de commerciële omroep riep namelijk veel vragen op. Volgens de buitenwereld is het een stap voor het geld en daarom kan Eva het niet laten om daar wat grapjes over te maken.

Promovideo’s

Op Instagram laat Eva duidelijk aan dat ze zelf de touwtjes in handen heeft. In aanloop naar de allereerste uitzending van haar nieuwe talkshow bij RTL deelt de presentatrice een aantal hilarische promotievideo’s:

Dit bericht bekijken op Instagram Ik kan niet wachten! Ook dat is #onveranderd Een bericht gedeeld door Eva Jinek (@evajinekofficial) op 20 Dec 2019 om 8:07 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Altijd al een gouden tand willen hebben… #onveranderd Een bericht gedeeld door Eva Jinek (@evajinekofficial) op 27 Dec 2019 om 12:24 (PST)

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress