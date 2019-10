Déze spannende hoed draagt Máxima op de 2e dag in India

Koning Willem-Alexander en zijn vrouw Máxima zijn op staatsbezoek in India. Na de prachtige sari draagt Máxima nu een heel andere outfit, op dag nummer 2.

Vooral opvallend is haar asymmetrische oranje hoed, waarvan de ontwerper nog onbekend is. De jurk met pofmouwen en plooien is van modehuis Natan.

Het koninklijk paar bezoekt de 25ste editie van de India Tech Summit. Nederland is dit jaar partner van deze technologie- en innovatiebeurs waaraan zo’n 150 Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en overheden deelnemen die met India samenwerken.

Het bezoek aan India vindt nog plaats tot 18 oktober.





Bron & beeld: ANP