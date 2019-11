Spannende ontknoping in 'The Masked Singer' laat kijkers op het puntje van hun stoel zitten

Was het Edsilia Rombley, Belle Perez of Leona Philippo? Tijdens de finale van ‘The Masked Singer’ vrijdagavond werd er massaal geraden naar de identiteit van de winnende robot, maar na de hoge operanoten in het finaleoptreden wist de jury het dan éindelijk met zekerheid te zeggen:

Onder het masker zat niemand minder dan sopraan Tania Kross.

Bijzonder programma

In The Masked Singer, gebaseerd op een Zuid-Koreaans format, traden de afgelopen weken 12 vermomde BN’ers op die in de meeste gevallen niet bepaald bekend staan om hun zangkwaliteiten. De beroemdheden waren veelal verkleed als dieren, zoals de springbok en het konijn.

Grote winnaar

In de grote finale vrijdagavond waren het de bidsprinkhaan, robot, leeuw en neushoorn die het tegen elkaar op moesten nemen. Op basis van stemmen van het publiek in de studio werd de robot tot winnaar gekroond. Vooral haar vertolking van Sia’s hit Chandelier maakte diepe indruk, vond jurylid Carlo Boszhard. “Dat is natuurlijk waanzinnig”, jubelde hij. “Dat je dan met al die hoge noten er zo overheen gaat, dat is echt heel bijzonder, vooral in dat pak, voluit gaan, chapeau.”

Reacties Twitter

Dat Nederlanders massaal op het puntje van hun stoel zaten tijdens de finale blijkt niet alleen uit de kijkcijfers (1,9 miljoen) maar ook uit de vele reacties op Twitter:

TANIA KROSS IS THE WINNERRRRR! Ik wist het! Wat een stem! BAM! ZO VERDIEND! 😊🔥❤

Nienke Plas had overigens tweede moeten zijn.. vind ik! ❤

Desalniettemin:

Super goed dit! 3 mooie winnaars!

Op naar het tweede seizoen!

🔥

(Met Loretta weer graag! 🤗❤) #TheMaskedSingerNL — Jolanda Jansen (@JolandaJ1304) November 1, 2019

We hebben genoten van de #TheMaskedSingerNL en gefeliciteerd #TaniaKross en #GuidoSpek moet ook meer met zijn stem gaan doen! @RTL4 snel seizoen 2? — 𝙺𝚛𝚒𝚜𝚝𝚒𝚊𝚊𝚗 𝙺𝚘𝚔 🚜🚜 (@F1Kris) November 1, 2019

Zoooo! @Taniakross begint te zingen bij #TheMaskedSingerNL serieus: kippenvel van mijn kruin tot mijn tenen. Wow!😃 — Matthijs (@MatthijsvS86) November 1, 2019

Wauw. Ik zat in de Leona Philippo tunnel maar wat was Tania Kross goed zeg! Zo veelzijdig en goed in haar rol als robot #TheMaskedSingerNL — QB (@QB_tweet) November 1, 2019

Bron: The Masked Singer, YouTube. Beeld: ANP