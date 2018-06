Déze spannende serie keert binnenkort terug op tv

Vroeger was er geen Netflix, geen Uitzending Gemist en geen Youtube. In die tijd waren het de tv-programma’s waar je echt voor thuis bleef. Een van die kijkcijferhits van vroeger keert nu terug op tv.

De Cock, met c-o-c-k ja, zal namelijk binnenkort weer te zien zijn op televisie. Er komt een nieuwe Baantjer-speelfilm én een nieuwe serie op Videoland en RTL 4. Oh, de nostalgie!

Waldemar Torenstra

De serie wordt in een modern jasje gestoken. En met de geliefde acteurs, móet het wel een geweldige remake worden. Waldemar Torenstra kruipt in de huid van Jurre de Cock en Tygo Gernandt zal zijn partner Tonnie Montijn spelen.

Idee

De nieuwe film en serie zijn een idee van Peter en Thijs Römer, de zoon en kleinzoon van Piet Römer, die in de originele serie de rol van de Cock speelde. Piet Römer is in 2012 overleden.

Bron: RTLBoulevard.nl. Beeld: ANP.