Spannende tijd voor kersverse moeder Estavana

Estavana Polman, de vriendin van Rafael van der Vaart beviel in juni van haar dochter Jesslynn. Nu breekt een ‘nieuwe tijd’ voor haar aan.

Ze gaat namelijk voor het eerst sinds ze moeder is geworden weer vol aan de slag bij het nationale handbalteam.

Terug van weggeweest

Volgens Estavana is het nu weer tijd om aan de slag te gaan. Ze deelt haar nieuwtje met een foto op Instagram. Het gezin woont voor de carrière van Estavana in Denemarken.

Zo ging het

Hoe Rafael en Estavana bij elkaar zijn gekomen? Rafael zag Estavana langskomen op televisie tijdens een interview. Hij vond haar gelijk heel spontaan overkomen en wilde weleens met haar afspreken. Via via regelde hij haar nummer en al gauw zagen ze elkaar. De rest is geschiedenis. Hoewel de twee heel gelukkig zijn samen, wil Estavana niet denken aan een bruiloft. Ze genieten gewoon van de tijd met hun kleintje.

After some quality time with my babygirl💕, now it’s time for the national team! 🇳🇱proud to be a part of the team again. @easywalker_inc Een bericht gedeeld door Estavana Polman (@estavana) op 21 Nov 2017 om 7:18 PST

Een trotse moeder met haar dochter:

❤️ #mijnlachebekkie Een bericht gedeeld door Estavana Polman (@estavana) op 6 Okt 2017 om 8:21 PDT

Bron & Beeld: Instagram