Spectaculair einde van WIDM zorgt voor de nodige kritiek

Kijkers van Wie is de Mol zaten vanavond in spanning voor de buis: want wie o wie zal deze aflevering naar huis worden gestuurd? De manier waarop de uitslag bekend zou worden gemaakt was in ieder geval veelbelovend: er werd namelijk een spectaculaire lichtshow gegeven.

Helaas moet het antwoord op de vraag nog even uitblijven. Aan het einde van de aflevering was namelijk nog steeds niet duidelijk wie er nu weg moest, want was dat nu Nikkie of Robert?

Gefrustreerde reacties

De zogeheten cliffhanger viel bij de meeste kijkers niet bepaald in goede aarde, zo blijkt uit de tientallen gefrustreerde reacties op Twitter:

HOE KAN IK NU GAAN SLAPEN? #widm — Aris Van Mazijk (@softwaris) 19 januari 2019

Neeee! Dit is killing! Nu weet ik nog niets 😨😱😰😱😳🤪 #moltalk #widm — Myrte (@6d885b086861422) 19 januari 2019

Ehh.. wat is dít nu weer voor cliffhanger #widm pic.twitter.com/osnsjJW3zo — Wendy Goudzwaard (@WendyGoudzwaard) 19 januari 2019

Bron en beeld: Wie is de Mol, Twitter