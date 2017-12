Speeddaten voor zestigplussers: "Na een bepaalde leeftijd verwacht je niet meer zoveel van de liefde"

Daten na je zestigste, natuurlijk is dat spannend. Maar wél de moeite waard, want er zijn meer vrijgezelle zestigplussers dan ooit. Hoe is het om je, vaak na een scheiding of als weduwe, in deze date-jungle te storten?

Ze staan afwachtend in een halve kring om gastvrouw Yvonne heen naast de bar van het restaurant. De vrouwen grotendeels in rokjes of jurkjes en de mannen in bloes en colbert. Hier en daar wordt er lichtelijk nerveus geschuifeld. Een vrouw speelt met het slotje van haar horloge: open, dicht, open, dicht. Uit de wijde omtrek kwamen negentien zestigplus-mannen en zeventien -vrouwen aan bij restaurant De Korenbeurs in Utrecht. Yvonne legt uit: “Op het formulier kruis je ‘ja, ik ben geïnteresseerd’, of, ‘nee, dit is niet mijn type’ aan. Wel echt duidelijk aankruisen hoor. Bij twijfel, typ ik een ‘nee’ in de computer. Na vijf minuten gaat de bel, dan schuiven alle mannen door naar het volgende tafeltje.”

In vijf minuten bepalen of je iemand leuk vindt: het is het basisbeginsel van speeddaten. Sommigen zijn er al mee bekend, maar de meesten luisteren aandachtig.

Stoelendans

Het restaurant heeft alleen maar tafels voor twee vandaag. En hoewel het nog middag is, worden er al kaarsen aangestoken, misschien om de romantische sfeer alvast iets aan te wakkeren. Na een kleine stoelendans – “Moest ik nou aan de bar beginnen of op het bankje? Welk nummer heb jij?” – en wat onwennig handen schudden gaan de eerste gesprekken van start. “Na een paar rondes gaat het meestal beter”, zegt Yvonne terwijl ze de groep vanaf de bar observeert.

Voor deelnemer Louis (69) verloopt de dag meteen al soepel. Hij ontmoette bij binnenkomst al een leuke vrouw. “Ze zei: zullen we anders meteen weer weggaan?”, zegt hij lachend. “Je ziet het in de eerste paar seconden. Ik vertrouw tegenwoordig veel meer op mijn intuïtie. Vroeger bleef ik doorgaan met dingen die niet bij me pasten, voor anderen. Na mijn scheiding en het overlijden van mijn moeder ging die knop om en leerde ik weer trouw te zijn aan mezelf.” Toch ligt er ook voor hem nog een stigma op het speeddaten. ‘Wat kom jij hier doen? Je bent toch een leuke vent?’, werd er bijvoorbeeld net gezegd. Je voelt je een beetje een loser, alsof er iets mis met je is als je nog alleen bent.”

Speeddatemiddag

Sinds een jaar organiseert datingsite e-Matching in samenwerking met FlitsDate elke maand een speeddate-middag voor de leeftijdscategorie 60 tot 75 jaar. Zij zijn daarin op dit moment nog voorlopers. Toch is de doelgroep groot: er zijn steeds meer alleenstaanden in Nederland, waarvan veertig procent 65 jaar of ouder is. “Wij zien ook dat deze groep steeds actiever wordt in het daten”, zegt de eigenaar van e-Matching Jasper Jan de Koninck. “Sommigen hebben tientallen jaren een vaste relatie gehad, dus het da-tingcircuit van nu is vaak even wennen.”

Privacy

“Teleurstellend”, zo noemt een zichtbaar gefrustreerde vrouw het aanbod aan mannen. “Ze zijn niet mijn type. Ik vind mezelf aantrekkelijker.” Dan ontdooit ze iets: het is de eerste keer na het overlijden van haar man, anderhalf jaar geleden, dat ze aan het daten is. Er zijn niet veel evenementen te vinden voor haar datecategorie, dus ze is wel blij dat deze middag er is. “Doordeweeks heb ik genoeg te doen, maar in het weekend is het zo eenzaam. Dan gaat iedereen wat leuks doen met een partner of het gezin.” Ze stelt zichzelf voor als Lucia (66), maar de naam op het formulier dat voor haar op tafel ligt verraadt iets anders. “Privacy staat bij de zestigplussers hoog in het vaandel”, licht Yvonne toe. “Als een persoon voor de tweede keer meedoet, zal ik bijvoorbeeld nooit laten blijken dat ik hem of haar herken.”

We zien het wel

Maar als je die drang naar privacy, de kleine twijfels en twee dames die – misschien door de zenuwen – op het laatste moment hebben afgezegd even wegdenkt, valt het eigenlijk wel mee hoe onzeker de groep is over het daten. De algemene tendens lijkt te zijn: ik verwacht toch geen liefde op het eerste gezicht meer, dus ik zie het allemaal wel. Of is dat pure zelfbescherming? Dick (69): “Ik denk niet dat ik de ware ga vinden, maar ja, je hoopt het natuurlijk wel. Ik probeer er geen hoge verwachtingen meer van te hebben, want ik wil niet teleurgesteld zijn. Maar eigenlijk houd je jezelf voor de gek, want je stelt je hoe dan ook kwetsbaar op. Als er geen matches zijn, ben je toch van slag.”

Ook Bert (75) herkent die kwetsbaarheid. “Ik had geen knikkende knieën, maar kwam hier toch met lichte twijfel naartoe. Ik was bang om bekenden tegen te komen en dat is ook gebeurd”, lacht hij. “Twee kennissen zijn hier. Maar de schaamte valt mee, want zij zijn immers ook voor het speeddaten gekomen.”

Ja, ja en ja

De wijntjes die dan op tafel komen, doen je even vergeten dat het zondagmiddag is in plaats van zaterdagavond. Bert neemt een slok en pakt zijn kaart erbij: onder elkaar staat een rits namen met daarachter wat aantekeningen gekrabbeld. “En nu wil je zeker zien hoeveel ‘ja’s’ ik al heb gezet? Even kijken, nou vier al! En een hoop vraagtekens, maar dat worden ook wel ja’s denk ik; baat het niet, dan schaadt het niet.”

“Hoe jonger de deelnemers, hoe meer ja’s er worden ingevuld”, zegt Yvonne. “En mannen zeggen sneller ja dan vrouwen.” Een uitspraak die overeenkomt met cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hoe ouder singles zijn, hoe vaker zij definitief geen relatie meer willen. Vooral vrouwen willen geen vaste partner meer.

Nooit meer samenwonen

De vrouwelijke speeddaters herkennen zich hier wel in. “Ik ben veeleisender geworden, denk ik”, zegt een vrouw die liever anoniem wil blijven. “Ik heb meer levenservaring en ben niet meer onbevangen. Ik heb al iets opgebouwd en dat ga ik niet omgooien voor een man. Mijn leven is goed op orde en iemand moet daar echt leuk bijpassen voordat ik hem binnenlaat.” Haar mannelijke date beaamt: “Ik hoef nooit meer samen te wonen, dat is vragen om moeilijkheden.”

Yvonne moedigt hen aan de lat niet meteen zo hoog te leggen. “Als je nog door had willen praten, dan is dat een goede reden om ‘ja’ op te schrijven. Ik zeg altijd aan het begin: een ‘ja’ betekent niet dat je met diegene wilt trouwen, het betekent dat je je wilt openstellen voor contact.”

Geen spijt

Het openstellen voor contact viel Hans (60), de jongste van het stel, in het begin nog zwaar. “Toen ik al die mannen met wit haar zag, wilde ik eigenlijk weg”, bekent hij. “Ik dacht: ben ik al zo oud? Ik stond al met mijn jas in mijn hand maar een leuke vrouw hield me tegen: “Maar u komt toch niet voor de mannen?” Ik ben nu heel blij dat ik gebleven ben. Leeftijd was toch iets waar ik me aan vasthield, maar ik heb ook een paar heel leuke, iets oudere vrouwen ontmoet.”

Ook Louis heeft geen spijt dat hij is gekomen. Eén gesprek heeft veel indruk op hem gemaakt. “Ik stelde een vraag en toen werd ze emotioneel. Anderen zullen dat misschien een afknapper vinden, maar ik vond die openheid juist mooi. Je moet elkaar voelen achter de woorden.”

Tijd voor bitterballen

Hier en daar breken lachsalvo’s uit en Yvonne heeft er soms een kluif aan mannen naar hun volgende zitplaats te brengen. Het gerinkel van de bel klinkt de deelnemers inmiddels vertrouwd in de oren, maar van gesprekspartner hoeft deze keer niet gewisseld te worden. Het is tijd, kondigt Yvonne aan. “Voor bitterbal-len!”, wordt jolig geroepen. De deelnemers krijgen de tijd hun aantekeningen te ordenen, bij te komen, na te praten én nog wat extra minuten te winnen bij een potentiële liefde. Yvonne verzamelt ondertussen alle formulieren en vult deze in op de computer. ’s Avonds krijgen de speeddaters een mail waarin staat met wie ze een match hebben. “Soms zijn er dertig matches, soms wel honderdtwintig, het verschilt per avond.” Voor één paar blijkt wachten op de e-mail te lang; zij wisselen alvast telefoonnummers uit.

Een lollige middag

Elly (66) omschrijft het speeddate-event als ‘een lollige middag’. “Het is heel gezellig en ontspannen.” Het speeddaten bevalt haar beter dan online daten. “Die mannen liegen online allemaal over hun leeftijd of gewicht en ze gebruiken foto’s van vroeger. Ik heb nu ook een leuk leven, maar mis de intimiteit. Het duurt bij mij altijd even voordat ik iemand leuk vind, dus eigenlijk krijgen de mannen op deze manier minder kans bij mij. Ik probeer maar naar mijn gevoel te luisteren.”

Blijven proberen

Johan (79): “De kans dat ik iemand vind, lijkt me heel klein, maar ik vind het wel heel leuk om te doen. Als je een bepaalde leeftijd voorbij bent, verwacht je niet meer zo veel van de liefde. Ik heb al eens eerder gespeeddate en toen was ik kapot na afloop. Nu benader ik de gesprekjes wat relaxter. Ik hoef iemands levensverhaal helemaal niet te kennen. Woorden zijn niet zo belangrijk, je voelt het denk ik wel. Hoe de avond ook uitpakt, ik wil het in ieder geval blijven proberen.”

Tekst en interviews: Ashley Doogan. Beeld: iStock.

