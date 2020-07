Spelshows op televisie blijven populair, zo blijkt uit de kijkcijfers deze zomer. Naar de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van De S.P.E.L.show keken gisteren maar liefst ruim 1,1 miljoen mensen. Dat is een stuk hoger dan de aftrap vorig jaar met 629.000 kijkers.

Astrid Joosten – bedenker van het programma – is nog altijd de presentatrice. In het programma legt ze 3 bekende Nederlanders en een ‘alfabet’ van onbekende Nederlanders het vuur aan de schenen met lastige taalvragen.

In de eerste aflevering zagen we bekende Nederlanders als cabaretier Najib Amhali, actrice Annick Boer en tv-persoonlijkheid en voormalig politiefuctionaris Ellie Lust. Zij legden het, vanwege de maatregelen, af in een lege studio tegen een gehalveerde tegenpartij. Dit zijn ON’ers (Onbekende Nederlanders) die elk 2 letters van het alfabet voor hun rekening nemen.

Daarbij wordt hun taalkennis getest: wie is het best in spelling, spreekwoorden en grammatica? Na 3 rondes neemt de beste speler van het alfabet het in de finale op tegen de beste speler onder de prominenten.

#winnaar

En dat was in de eerste aflevering uiteindelijk Ellie Lust. Sterker nog: met een eindstand van 3300 euro tegen de 1200 euro van de ON’er, won ze de eerste aflevering. Het bij elkaar gesprokkelde geld gaat uiteindelijk naar het Jeugdeducatiefonds. “Met veel plezier. Ik hoop dat ze het goed kunnen gebruiken”, reageert Lust.

‘Ik vind de #spelshow #despelshow echt leuk én leerzaam’, klinkt het op Twitter. Ook zijn ze verbaasd over de verschijning van Joosten: ‘Wat blijft Astrid Joosten toch een mooie vrouw en dat al 62 jaar!’

Wat blijft Astrid Joosten toch een mooie vrouw en dat al 62 jaar! #despelshow — Marja🌍✈️🦸🏽♀️ (@marjaibizalover) July 7, 2020

In de tweede aflevering op 14 juli zijn acteur en fotograaf Thom Hoffman, actrice Lies Visschedijk en cabaretier Rayen Panday te gast. En in de derde aflevering op 21 juli zanger Jeangu Macrooy, presentatrice Dieuwertje Blok en acteur Rick Paul van Mulligen. De kijkers kunnen alvast niet wachten.

Astrid Joosten is een geweldige presentatrice die in 2012 iets vreselijks meemaakte: ze verloor haar man. Nu heeft ze weer geluk in de liefde gevonden. En de relatie gaat zó goed, dat er verdere stappen worden ondernomen:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Twitter. Beeld: Annemieke van der Togt