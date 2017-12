Déze Spice Girl laat tatoeage van de naam van haar ex-man wegsnijden

Tien jaar lang was één van de 5 Spice Girls getrouwd toen ze haar scheiding aanvroeg.

Mel B, ofwel Scary Spice, was de vrouw van Stephen Belafonte.

Kind

Ze hebben samen een dochter, Madison, over wie ze de voogdij delen. In maart dit jaar gingen de twee uit elkaar. Nu wil Mel B definitief afscheid van haar ex nemen.

Weghalen

Op haar ribbenkast heeft de zangeres jaren geleden de tekst: “Stephen, tot de dood ons scheidt”, laten vereeuwigen. Nu wil ze af van die tatoeage en laat ze aan de buitenwereld zien hoe ze dit doet. En: hoe haar huid er nu uitziet. Op een heftige manier heeft ze de naam van haar ex weg laten snijden. “Het typeert de giftige relatie die we hadden en het huiselijke geweld dat hierbij kwam kijken”, aldus Melanie Brown. Ze heeft het niet weg laten laseren, wat normaal gesproken bij de verwijdering van een tattoo gebeurt, maar door een arts direct weg laten halen.

Vergeten

Melanie is weleens op televisie gespot met blauwe plekken op haar lijf, maar de politie is nooit ingeschakeld. “Ook al is zijn naam van mijn lijf af, ik zal mijn gewelddadige verleden nooit vergeten”, aldus Melanie.

Mel B SLICES OFF tattoo tribute to husband Stephen

https://t.co/3eyQ5HsEw0 — 🇳🇱 Bladez 🇳🇱 (@peetsmeets) 12 december 2017

Mel B en Stephen:

Helemaal feestelijk het nieuwe jaar in? Check onze favoriete items van dit moment:

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Daily Mail. Beeld: ANP