Is het echt zover? Gaan de Spice Girls weer samen op tournee?

Het is intussen alweer 22 jaar geleden dat de Spice Girls doorbraken met hun eerste (en populairste) hit Wannabe. Maar volgens de Britse krant The Sun staat de populaire meidengroep op het punt om een nieuwe tournee aan het te kondigen.

De krant beweert namelijk dat de Spice Girls een videoboodschap hierover hebben opgenomen. Deze video zal zaterdagavond tijdens de talkshow van Jonathan Ross uitgezonden worden.

Reünie

Onlangs werd bekendgemaakt dat de Spice Girls voor het eerst in jaren weer samen in het openbaar bij elkaar komen tijdens de show van Jonathan Ross. Helaas zullen maar vier van de vijf vrouwen bij Jonathan aanschuiven. Alleen Victoria Beckham zal niet aanwezig zijn. Zij zou ook niet mee gaan op de nog aan te kondigen tournee langs verschillende stadions in het Verenigd Koninkrijk.

Spannend

Emma Bunton, Mel B, Mel C en Geri Horner zijn vanavond gelukkig wel van de partij. Of ze daadwerkelijk het geweldige nieuws van een nieuwe tournee naar buiten zullen brengen, is nog maar de vraag… We wachten in spanning af.

The Spice Girls will be appearing on the Jonathan Ross Show! It will air on @ITV on Saturday November 10th 2018! ✌️🎤 #spicegirls pic.twitter.com/iwRzVrqO5D — Spice Girls Net (@spicegirlsnow) October 30, 2018

Bron & beeld: ANP.