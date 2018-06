Spijt van je scheiding: “Achteraf bekeken heb ik veel te impulsief gehandeld”

Het einde van een huwelijk is zeker niet altijd een opluchting voor iedereen. Na verloop van tijd kan de twijfel ineens toeslaan: was het nodig, of had ik niet mogen opgeven?

“Vlak na een scheiding zijn de meesten nog positief maar na een tijdje besef je echter wat er voor goeds aanwezig was en ervaar je wat die persoon precies voor je betekende”, vertelt Psycholoog en relatietherapeut Margo Van Landeghem in het Vlaamse magazine Knack.

Onderzoek

“Onderzoek wijst uit dat ongeveer de helft van de mensen die de scheiding geïnitieerd hebben, spijt krijgt”, zegt Van Landeghem. “Daarbij gaat het soms over een diepgaand gevoel van spijt, in de zin dat ze effectief naar hun ex terug willen. Maar spijt hebben over een breuk wil niet altijd zeggen dat het een goed idee is om terug te keren.”

Zeventien jaar

Johan herkent zich in dit gevoel, laat hij aan Knack weten. “Al zijn we al zeventien jaar geleden uit elkaar gegaan, ik heb bijna een constant gevoel van spijt. Als er bij vrienden over relaties wordt gesproken, denk ik meteen terug aan Elke. Ik reis veel en dan denk ik vaak: was ze nu maar bij mij. Ik heb nadien nog andere relaties gehad, maar ik vergeleek die vrouwen altijd met Elke.”

Twee groepen

Volgens Van Landeghem hangt het van de reden van je scheiding af of je vatbaar bent om spijt te krijgen. “Mensen bij wie de spijt het grootst is, zijn diegenen die impulsief voor een scheiding kozen, vaak omdat er iemand anders in het spel was. Wat later merken ze dan dat ook die relatie niet is wat ze verwacht hadden.” Een tweede groep die vatbaar is, zijn mensen met een weinig realistisch beeld van het huwelijk, volgens Van Landeghem. “Ze denken dat er elke dag romantiek moet zijn.”

Impulsief

Ook Dirk heeft jaren na de breuk nog spijt. “Lies en ik zijn bijna tien jaar geleden uit elkaar gegaan. En ook al heb ik al jaren een nieuwe relatie waarin ik best gelukkig ben, toch wringt het enorm dat ik destijds ons huwelijk heb opgeblazen. Lies had psychologische kwesties en op een gegeven moment – ze had een bui waarin ze maar bleef doordrammen dat ze niks waard was – heb ik haar verteld dat ik het niet meer aankon. Achteraf bekeken heb ik veel te impulsief gehandeld.”

De vrouw

Relatiebemiddelaar Christina Hosman vertelt: “Het is doorgaans de vrouw die de scheiding in gang zet. En daar is een goede reden voor. “Vrouwen praten eerder over wat hen dwarszit. In zeventig procent van de gevallen is het de vrouw die de knoop doorhakt.”” Mannen vluchten eerder in een hobby, vreemdgaan of trekken zich terug uit het gezin, wat het voor een vrouw nog moeilijker maakt en ze uiteindelijk de knoop doorhakt. “De man ziet het dan niet altijd aankomen, ook al heeft ze het al verschillende keren gezegd.”

