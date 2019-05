Peperdure spijtbetuiging met vliegtuigjes voor Shirley eindigt in 'happy end'

Het hield half Nederland en heel Utrecht zaterdag flink bezig: de drie vliegtuigjes met spijtbetuiging voor ene Shirley die boven de Domstad vlogen. Nu líjkt het gelukkig weer goed te komen tussen Shirley en haar ex-geliefde.

Tweede kans

Achter de drie vliegtuigjes hingen spandoeken met een speciale boodschap erop: “Happy birthday Shirley. Geef me een tweede kans. Ik mis je enorm!” Vooral op Twitter raakten mensen niet uitgepraat over de bijzondere verjaardagswens en spijtbetuiging. Één ding was zeker: de man of vrouw in kwestie had ergens nogal spijt van. Om Shirley terug te krijgen, moest hij of zij ruim 2000 euro neertellen.

Happy end

Gelukkig is dat niet voor niets geweest, laat Bert van de Bunte – eigenaar van het bedrijf dat achter de stunt zat – weten. “Ik heb even contact gehad met de klant. Hij meldde dat de boodschap was aangekomen en hij bedankte me voor alles. Volgens hem is de kans groot dat het goed komt tussen die twee”, vertelt Bert aan het AD.

Missie geslaagd

“Hij wilde haar echt heel graag terug. Het gebeurt niet vaak dat we met drie vliegtuigjes tegelijk de lucht in gaan. En het kostte hem nogal wat. Maar hij wist wel wat hij deed hoor. Hij wist dat Shirley haar verjaardag in de tuin aan het vieren was. Dus de kans was groot dat ze zijn boodschap zou lezen. En dat is dus gelukt”, besluit Bert. Eind goed, al goed? We hopen het maar!

Bron: AD. Beeld: RTV Utrecht