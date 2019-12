Héél goed nieuws voor alle Penoza-fans

Ben je fan van Penoza en baal je er ook zo van dat de serie ten einde is gekomen? Dan is de kans groot dat je de nieuwe bioscoopfilm ook al gekeken hebt. Maar er gloort positief nieuws aan de horizon, want er is een spin-off van de spannende serie in de maak.

En lang hoef je niet te wachten, want de serie gaat volgend televisieseizoen al van start.

Spin-off

De spin-off van Penoza heeft de titel Doodstil en is een 4-delige serie. Het verhaal gaat over de achtergrond en afkomst van Luther. Heb je even een opfrissertje nodig? Luther is de eigenaardige, zwijgzame rechterhand van Carmen van Walraven. De rol wordt natuurlijk – net als in de serie zelf – gespeeld door acteur Raymond Thiry.