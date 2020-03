Splinter Chabot vertelt in 'DWDD' over worsteling tijdens coming-out

Dinsdagavond schoof Splinter Chabot aan bij De wereld draait door om te praten over zijn nieuwe boek, zijn coming-out en de steun van zijn ouders bij deze worstelingen. En dat leverde ontroerende tv op.

Matthijs van Nieuwkerk kondigt zijn boek Confettiregen aan met een miniatuur van een houten bankje waar Splinter een onvoldoende voor kreeg op school. Zijn moeder maakte het bankje in het levensgroot na. “Je zou toch denken – vrij naïef – dat in zo’n harmonieus en vrijzinnig gezin een coming-out een makkie moet zijn”, stelt Matthijs van Nieuwkerk. “Maar dat is het niet hè?”

Reis in je hoofd

De zoon van Bart Chabot legt aan Matthijs uit: “In de puberteit ontdekken kinderen wie ze echt zijn. En het kan zijn dat als je erachter komt dat je anders bent dan je had verwacht, wat de buitenwereld van je had verwacht, dat je daarvan schrikt. Dan ga je een reis maken die misschien tienduizenden kilometers lang is zonder dat je ook maar eens stap hoeft te zetten. Want het is een reis die in je hoofd plaatsvindt.”

Diepste geheim

In de armleuning van het bankje dat zijn moeder namaakte zat een geheim luikje waarin Chabot zijn diepste geheimen kwijt kon. Hij stopte er een brief in. “Ik heb de brief nooit gegeven, maar er stond in dat ik maar misschien beter eerder naar de hemel moet huppelen dan dat ik over het land zou huppelen”, zegt Splinter als metafoor over z’n zelfdoding-gedachten. “Je smeekt om niet homo te zijn”, zegt hij nog.

Buitenbeentjes

Dit soort opmerkingen komen hard binnen bij vader Bart. “Dat het hem zoveel moeite gekost heeft, die worsteling. De volle omgang daarvan dringt niet tot mij door. Ik heb altijd gezworen bij buitenbeentjes. Hij wilde altijd al mama’s hoge hakken aan. Je wil voor zo’n kind niet dat hij daar doorheen moet”, zegt de Nederlandse schrijver met tranen in z’n ogen.

De kijkers op de bank leven mee met de familie. “Wat een ontzettend krachtig en mooi fragment!”, klinkt het op Twitter. Dit versterkt tegelijk de teleurstelling dat het programma ermee gaat stoppen. “Ik vind #dwdd sinds bekend is geworden dat het stopt echt weer belachelijk goed.”

Familie Chabot stal mijn hart vandaag💖#dwdd — Mar10e (@martinevanbraak) March 3, 2020

Wat een mooie uitzending van #dwdd over Splinter Chabot echt terugkijken! — Angelique (@AngeHoog) March 3, 2020

Bijzonder moment met Bart Chabot bij #dwdd. Ontroerend wel. — Chris Klomp (@chrisklomp) March 3, 2020

“Jouw soort..” Gedwongen anders, niet gekozen anders… De angst voor de teleurstelling bij je familie.. Het voelde altijd als een grauwe mist ook als je thuissituatie goed is. Je smeekt om het niet te zijn.. Splinter Chabot over de schaduwkant van coming-out. Held! 👊#dwdd pic.twitter.com/ECwWRAiHjO — Elsschot 🇪🇺🇳🇱🌳🌲 (@marcelbar8) March 3, 2020

Och @SplinterChabot Splinter Splinter, wat een ontzettend krachtig en mooi fragment! Dank je wel! #dwdd https://t.co/eyJpLYdItG — Tjakko Dijk (@Tjakkodijk) March 3, 2020

Waarom stopt #dwdd nou toch??! Wat een indrukwekkende aflevering… — Hans Al (@amsterdamhans) March 3, 2020

Ik vind #dwdd sinds bekend is geworden dat het stopt echt weer belachelijk goed. Terwijl ik voordat het bekend werd echt menigmaal gedacht heb, kan het niet gewoon ophouden. Nu denk ik continu.. DIT. MOET. BLIJVEN! — Joeri Harcksen (@JoeriHarcksen) March 3, 2020

Het boek

Confettiregen gaat over een jongen genaamd Wobie die opgroeit in een warme en veilige omgeving. Eenmaal op school komt hij erachter dat zijn enthousiasme volgens sommigen gekooid moet worden. Aan de hand van drie bepalende ontmoetingen in zijn jeugd komt Wobie steeds meer over zichzelf te weten. Hij ontdekt dat hij anders is maar tegelijk dat dit gevierd moet worden.

Vader Bart Chabot kampt al jaren met gezondheidsproblemen. 9 jaar geleden werd bij Bart kanker geconstateerd, 3 jaar geleden kreeg hij hartproblemen:

Bron: Twitter, BNNVARA. Beeld: Brunopress