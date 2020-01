Queen Elizabeth wil spoedoverleg met familie over Meghan en Harry

Ook voor queen Elizabeth was het terugtreden van Meghan en Harry als senior members van het koningshuis een verrassing. Ze wil nu een spoedoverleg.

En een oplossing binnen niet weken, maar enkele dagen tijd.

Dit nieuws brengt de bekende royaltyverslaggever Rebecca English. Volgens haar heeft de Britse koningin alle vier de huishoudens van de koningsfamilie bij elkaar geroepen. Dit zijn koningin Elizabeth en prins Philip, prins Charles en Camilla, prins William en Kate en natuurlijk prins Harry en Meghan. Ook zou een buitenlandse regering in dit overleg betrokken zijn. En naar English’ verwachting, is dat Canada – waar het koppel naartoe zou gaan verhuizen.

Het doel van dit spoedoverleg? Zo snel mogelijk een ‘werkbare toekomstige rol’ voor de hertog en hertogin van Sussex realiseren binnen enkele dagen tijd. Hier vallen twee dingen uit op te maken: Elizabeth wil dit zo snel mogelijk afhandelen, maar Meghan en Harry ook nog zo veel mogelijk betrokken houden bij de familie en als royals.

Breaking: the Queen has convened a meeting of all four royal households and ‘tasked’ them with coming up with a ‘workable’ future role for the Duke and Duchess of Sussex within ‘days not weeks’.

— Rebecca English (@RE_DailyMail) January 9, 2020