Jongen schrikt zich suf als dít ineens gebeurt tijdens zijn rijles

Leren autorijden is al spannend genoeg. Maar voor een jongen werd zijn rijles in Den Haag écht zenuwslopend, toen zich een levensgevaarlijk tafereel voor zijn neus ontvouwde.

Zowel hij als zijn rij-instructeur schrokken zich zaterdagmiddag suf toen er ineens een spookrijder op hen af kwam rijden op de A4. De dashcam in de lesauto heeft alles vastgelegd.

Levensgevaarlijk

“Het was heel heftig”, vertelt rij-instructeur Tolga aan Omroep West. “De leerling was net nieuw. We verlieten de A4 en zagen de auto op ons afkomen. (…) Wij reden nog met zeventig à tachtig kilometer per uur en de andere auto zeker zestig kilometer per uur. Het was levensgevaarlijk.”

In shock

Gelukkig is het goed afgelopen; Tolga greep direct naar het stuur en zette de auto aan de kant van de weg. Maar de jongen was uiteraard in shock. “Ik heb hem verteld dat dit kan gebeuren en dat je dan moet anticiperen.” Het scheelde dat het niet al te druk was op de snelweg, maar dat betekent niet dat er iets vreselijks had kunnen gebeuren. “Die gast uit de andere auto zou nog een paar lessen bij moeten krijgen,” oordeelt de rij-instructeur.

Politie

Wie de spookrijder precies was, is nog niet bekend. De politie probeert maandag het kenteken van de bestuurder te achterhalen. Nou hopen dat de jongen geen trauma aan het voorval overhoudt en binnenkort z’n rijbewijs in z’n zak kan steken.

Bron: Omroep West. Beeld: iStock

