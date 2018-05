Bizarre wending in het adoptieverhaal van Kevin (19) in Spoorloos

Kevin (19) was twee jaar oud toen hij door zijn Nederlandse ouders werd geadopteerd. Hij heeft een Roemeense moeder en had begrepen dat zij hem had ‘gedumpt’. Maar dat verhaal blijkt héél anders te liggen…

De enthousiaste autoverkoper én vlogger reist met presentatrice Jetske naar zijn geboorteland om zijn familie te ontmoeten en komt erachter dat zijn moeder hem helemaal niet kwijt wilde.

Kevin, die in Roemenië Atilla heette, blijkt te zijn afgepakt. Toen de drie weken oude Kevin met een longontsteking in het ziekenhuis belandde, eiste de arts zijn geboortepapieren ‘omdat Atilla geen vader had’. Vervolgens werd hij bij zijn moeder weggehaald en heeft ze hem nooit meer gezien. “De arts heeft er geld voor gekregen en zo zijn we Atilla kwijtgeraakt”, vertelt Kevins halfbroer.

Moeilijker

Kevin is in shock wanneer hij hoort dat zijn moeder hem niet bewust heeft afgestaan. Hij zou blij kunnen zijn dat hij niet bewust verstoten is, maar hij heeft vooral te doen met zijn moeder. “Ik hoopte dat het niet zo was”, vertelt hij. “Dat je kind plotseling weg is. Dat maakt het natuurlijk veel moeilijker. Dat kan je zo’n vrouw toch niet aandoen?”

Dankbaar

De Brabander kan niet wachten om zijn biologische moeder en de rest van de familie te ontmoeten en dat blijkt wederzijds. “Daar ben ik echt heel dankbaar voor”, vertelt Kevin. Kijkers zijn geraakt door het emotionele weerzien.

Ik heb je nooit willen afstaan…. Je hoeft je niet schuldig te voelen… Attila (toen) en de 17e jarige Kevin (nu) – geadopteerd zonder instemming van zijn echte moeder. Wat een prachtige hereniging 😢 !

De toegevoegde waarde van het programma #spoorloos in een notendop! pic.twitter.com/ti1yq1SllC — Elsschot (@marcelbar8) 21 mei 2018

Wat een verschrikking moet dat zijn als je er achter komt dat je een gestolen kind bent. #spoorloos — Lieke (@lieketfull) 21 mei 2018

Voor alle duidelijkheid:

Ik zit hier NIET met natte ogen 😭😭😭 #spoorloos te kijken!!! 😡😡😡 Er vloog ’n vliegje in m’n oog…✌😏 — * (@Soul7Food) 21 mei 2018

Bron & beeld: KRO-NCRV.