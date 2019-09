Kijkers 'Spoorloos' versteld van bijzondere manier waarop Luong familie terugvindt

De aflevering van het programma Spoorloos heeft maandagavond voor veel reacties gezorgd op social media. De kijkers waren erg onder de indruk van het verhaal van de Vietnamese Luong die 32 jaar geleden haar familie kwijtraakte bij een bombardement.

De Vietnamese Luong raakte 32 jaar geleden haar hele familie kwijt bij een aanval van de Rode Khmer toen ze met haar moeder, broers en zusje naar Cambodja reisde. Ze werd als enige gescheiden van het gezin en kwam terecht bij een pleegmoeder in Cambodja, waar ze slecht werd behandeld.

Zoektocht

Luong vertrok op jonge leeftijd naar Thailand, waar ze de Nederlandse Marcel leerde kennen. Luong woont inmiddels al 13 jaar met hem in Amsterdam, waar ze in een nagelsalon werkt. Daar begon op een bizarre manier de zoektocht naar haar familie. Een nieuwe collega in de salon blijkt namelijk haar broer te kennen, die inmiddels in Amerika woont, en via die weg vinden ze elkaar uiteindelijk terug.

De hereniging van Luong met haar familie zorgde voor veel tranen bij de kijkers. “Wat een ongelooflijk verhaal”, reageert een van de kijkers:

Keihard janken om het verhaal van Luong in #spoorloos. Wat een prachtige familie. Ik ben blij dat ze herenigd zijn. — Nare Vrouw (@narevrouw) September 23, 2019

Tranen met tuiten, zo mooi om te zien hoe deze familie hun dochter na 30 jaar weer terug hebben gevonden. #spoorloos — Yvonne Ossel (@vonyavon) September 23, 2019

Indringend ontroerend triest verhaal wat vooraf ging aan de vindtocht van de dappere #Luong en haar liefdevolle familie #spoorloos #npo1 #kroncrv — Dwitteraar (@Dwitteraar) September 23, 2019

En toen kwam er een engel op haar pad, in de vorm van een nieuwe collega. Wat ongelooflijk bijzonder. Een zandkorrel op het strand, zo mooi verwoord. Tranen over mijn wangen #spoorloos — Trudy Overkleeft 🇳🇱 🇮🇱 (@MRSTOV59) September 23, 2019

Wat een verhaal van de verloren dochter van Thailand naar Nederland haar baas nailstylist haar vader kende, familie wonen nu in #Amerika…. #spoorloos pic.twitter.com/YtpqLDB15s — lovely lady (@LovCharmingLady) September 23, 2019

Wat een bizar verhaal #spoorloos — Saskia (@saskia86) September 23, 2019

“Wat mijn dochter deed was goed. Wat fout was was de armoede.” Och och wat een liefde. #spoorloos Wat een verhalen deze aflevering. — Jacqueline Kleijer (@Sasklei) September 23, 2019

Bron en Beeld: KRO-NCRV