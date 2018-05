Nadia en Chris uit Spoorloos vertellen hoe het nu met ze gaat

Nadia en Chris zijn al tieners wanneer ze er achter komen dat hun Portugese vader eigenlijk hun stiefvader is. Hun biologische vader Hamid werd het land uitgezet toen Nadia amper een jaar oud was en haar moeder zwanger van Chris. Maandagavond was in Spoorloos te zien hoe de zus en broer hun vader ontmoetten. Hoe gaat het nu?

Een fraai verhaal is het niet. De Marokkaan Hamid was destijds illegaal in Nederland en verslaafd aan alcohol en drugs. Omdat hij door zijn verslaving gewelddadig was tegenover zijn vrouw is hij uiteindelijk het land uitgezet. Nadia en Chris hoorden van hun moeder vooral negatieve verhalen over hun vader en wilden graag zijn kant van het verhaal horen.

Weinig verwachtingen

Na al die jaren blijkt Hamid zijn leven nog altijd niet op de rit te hebben. “Hamid is nog steeds alcoholist en zijn leven is een grote chaos”, aldus Nadia. “Hij heeft geen telefoon en internet, wat het lastig maakt om contact te hebben.” Toch doet Hamid op zijn manier zijn best. “Laatst had hij in zijn gebrekkige Nederlands een berichtje op mijn voicemail ingesproken. Dat vond ik heel lief, maar hij zal nooit echt een vader kunnen zijn. Die verwachting had ik ook niet.”

Bijzonder

Toch zijn Nadia en Chris blij dat ze naar hun vader op zoek zijn gegaan. Nadia: “De band tussen Chris en mij is er sterker door geworden. Het was bijzonder om dit samen te doen.” Daarnaast zijn Nadia en haar moeder ook nader tot elkaar gekomen omdat ze nu eindelijk een goed gesprek hebben gehad. “Begrijpen hoe het zit, geeft rust.”

Sparen

Chris is ook blij dat hij samen met Spoorloos op zoek is gegaan naar zijn vader, vooral omdat hij er nu familie bij heeft gekregen. “Mijn vader heeft twee dochters uit een andere relatie, voor wie hij trouwens ook nooit echt een vader is geweest. Er zijn ooms en tantes die erg blij waren om ons te zien. Ik spaar voor een reis naar Marokko, zodat ik mijn familie en het land beter kan leren kennen. Het is toch het land waar ik een beetje vandaan kom.”

Wil je de uitzending terugkijken? Dat kan hier.

Bron & beeld: KRO-NCRV.