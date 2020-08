Dankzij deze sport is Adele nog meer kilo’s kwijtgeraakt

Rond de 44 kilogram zou Adele (32) in totaal zijn afgevallen. Veel fans noemen haar inmiddels ‘onherkenbaar’. Zeker nu ze ook nog een nieuw kapsel heeft. Maar hoe is ze eigenlijk al die kilo’s verloren?

In eerste instantie lette ze alleen op haar eten. Door gezondere keuzes te maken, verloor ze al snel bijna 30 kilo. Toen ze erbij is gaan sporten vlogen de kilo’s er al helemaal af.

Meer tijd voor zichzelf

Volgens krant The Sun beoefent de zangeres vaak pilates en neemt ze daarnaast tijd voor zichzelf. “Adele heeft plezier in het leven en zet zichzelf en zoontje Angelo nu op de eerste plaats. Ze is dol op haar nieuwe workout en het werkt echt voor haar”, aldus vriendin en actrice Ayda Field aan de krant.

Meer energie

De eerste keer dat ze flink afviel, kwam doordat ze haar vaste 10 koppen thee per dag links liet liggen. Met thee is natuurlijk niks mis, maar wel als je er zoals Adele 2 suikerklontjes per kop in doet. Dat is in totaal namelijk zo’n 20 suikerklontjes per dag. “Nu ik het niet meer drink, heb ik meer energie dan ooit”, citeerde The Sun toen.

De sport

Bij pilates maak je gebruik van je eigen lichaamsweerstand. De aandacht gaat vooral naar de spieren van je buik, rug, bekkenbodem, wervelkolom en je flankademhaling. Dit kan op de mat, zoals bij een klassieke pilatesles, maar bij Adele zou dit naar verluidt met het fitnesstoestel reformer gedaan worden. Dit is een toestel dat speciaal ontwikkeld is voor pilatesoefeningen. Sterren als Jennifer Aniston, Kate Winslet en Madonna zijn ook al jaren fervente pilatessporters.

Grappig filmpje

Dat Adele nog meer is afgevallen, werd duidelijk toen ze een video op Instagram plaatste met de Spice Girls. Fans schrijven: ‘Wat zie je er goed uit’, en ‘Ben je nog meer afgevallen in je gezicht?’. Toch staat Adele erom bekend dat ze nooit een taartje zou afslaan om er strakker uit te zien. En dat is maar goed ook.

Een paar jaar geleden zag Adele er nog zo uit:

Benieuwd hoe zo’n lesje pilates eruit ziet? Libelle’s Floor volgde een lesje ‘pilates met puppies‘ van Ellen Hoog:

Bron: The Sun. Beeld: ANP