Libelle Legt Uit: is het verstandig om te sporten als je spierpijn hebt?

Je moet vanavond naar de sportschool, maar hebt nog spierpijn van je vorige bezoekje. Is het dan slim om te gaan?

We hebben allemaal weleens last van spierpijn, zeker als je intensief gesport hebt of iets nieuws hebt geprobeerd. Spierpijn kan wel vijf dagen duren en kan je een onzeker gevoel geven: raak ik niet geblesseerd als ik nu weer in beweging kom?

Spiergroep

Als je graag wilt horen dat je vooral op de bank moet blijven liggen, lees dan vooral niet verder. Het is namelijk helemaal niet erg om te sporten als je spierpijn hebt. Zorg er wel voor dat je na het sporten een goede cooling down doet, gezond eet en veel drinkt. Tip: wil je meerdere keren per week sporten zonder jezelf te kwellen? Kies dan per training welke spiergroepen je wilt trainen en wissel dit af. Spierpijn in je armen is namelijk geen ramp als je gaat hardlopen.

PS. Als je last hebt van pijnscheuten in bepaalde spieren en er zwelling optreedt is het wél verstandig om rustig aan te doen en even langs de huisarts te gaan.

Bron: The Guardian. Beeld: iStock