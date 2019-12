Waarom iedereen het na het NOC*NSF Sportgala over Viggo Waas heeft

Woensdagavond was het weer tijd voor het NOC*NSF Sportgala. Aan Viggo Waas was de eer om alles aan elkaar te praten, maar daar waren de kijkers niet blij mee.

Tijdens het Sportgala werden de prijzen voor sportman, sportvrouw en sportploeg van het jaar uitgereikt. Tussen de prijzen door probeerde Viggo wat grapjes te maken, maar deze schoten bij de kijkers thuis in het verkeerde keelgat.

Slechte grappen

Viggo Waas probeerde als meestervoorspeller te voorspellen wat er volgend jaar allemaal op het gebied van sport staat te gebeuren. “Zwitersland scoort op het EK niet tegen Nederland want het is neutraal”, vertelde hij, maar echt lachen konden kijkers niet. Ook de grap over Estavana Polman, de vriendin van Rafael van de Vaart, konden ze niet waarderen. “Rafael ik begrijp waarom je zo blij kijkt, zou ik ook doen als ik iedere nacht naast Estavana mocht liggen”, zei hij namelijk.

Fouten

Bovendien praatte Viggo volgens critici onwijs snel, waardoor hij regelmatig over zijn woorden struikelde en fouten maakte. Nee, het is wel duidelijk dat de cabaretier geen goede indruk heeft achtergelaten. “Ik voorspel dat de meestervoorspeller volgend jaar niet terug hoeft te komen” en “Het enige grappige was dat hij aan het einde zei: ‘Tot volgend jaar'”, klinkt het dan ook op Twitter.

Winnaars

Dit jaar werden atlete Sifan Hassan en wielrenner Mathieu van der Poel uitgeroepen tot sportvrouw en sportman van het jaar. Beide sporters waren niet aanwezig bij het gala, omdat ze momenteel in het buitenland zijn om te trainen. De prijs voor sportploeg van het jaar ging zoals verwacht naar het vrouwelijke handbalteam. Zij werden afgelopen weekend in Japan wereldkampioen.

Kan het nog ongemakkelijker, pijnlijker en meer waardeloos dan Viggo? #sportgala2019 — Rens (@Voetbalisgeloo1) December 18, 2019

Viggo Waas is zo niet leuk. Zoals altijd. Zonde van het #sportgala2019 — Hans van de Ven (@Hansvdven1965) December 18, 2019

Ik voorspel dat de meester voorspeller volgend jaar niet terug hoeft te komen #Sportgala — Zoran (@zoran010) December 18, 2019

Foute “grap” van Viggo over Estavana en Rafael. Doorspoelen aub. #sportgala2019 #sportgala — Mir 💖 (@mboschnl) December 18, 2019

Viggo Waas, hoe vind je zelf dat het gaat? #Sportgala — Kaz Toolk (@BeenMet) December 18, 2019

Viggo Waas, de Meestervoorspeller voor het sportjaar 2020…mwah, zou het?#Sportgala2019 pic.twitter.com/8nwE1t9cv4 — Dymph de Beer (@DymphdeBeer) December 18, 2019

Ik voorspel … dat Viggo Waas morgen een kater heeft 🍷 en in 2020 op het #sportgala niet meer zal voorspellen. #sportgala2019 — Michiel de Visser (@DeVisserMichiel) December 18, 2019

Viggo als ik jou was zou ik in kleine zalen beginnen 😏 #sportgala2019 — Romy van Dam (@Romy_van_Dam) December 18, 2019

Was dat een aangeschoten Viggo? of een grapje richting ene Meneer Wester? #sportgala2019 — Joe Blaauw (@JBLRacing) December 18, 2019

#sportgala2019 . Serieus?? Staat Viggo Waas ladderzat de zaal toe te spreken? — Beppie Babbel 🚜 (@BeppieBabbel) December 18, 2019

Wat een flauw optreden van Viggo Waas. Ik zie de humor er niet in #sportgala2019 #sportgala — Ingrid Godeke (@IngridGodeke) December 18, 2019

Met verbijstering gekeken naar het optreden van ‘professionele grappenmaker’ Viggo Waas tijdens het #Sportgala Geen glimlachje. Het enige grappige was dat hij aan het einde zei : “Tot volgend jaar”. — Martijn de Groot (@DeGrootMartijn) December 18, 2019

Viggo Waas: “Soms begrijp ik vrouwen niet, terwijl ik ze wel wíl begrijpen”

Bron: Twitter. Beeld: Brunopress