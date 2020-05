Dat wordt weer zweten: sportscholen en sauna's mogen vanaf 1 juli al open

Sportscholen, sauna’s, kantines en casino’s kunnen waarschijnlijk toch al eerder open. In plaats van de eerder aangekondigde 1 september, kunnen de deuren al op 1 juli open.

Premier Rutte gaf na afloop van het crisisberaad van het kabinet een korte toelichting aan de pers en maakte dit goede nieuws voor onder andere sportschooleigenaren bekend. Wel met een kleine slag om de arm, want sportscholen, kantines, casino’s en sauna’s gaan alleen open als dat “tegen die tijd echt blijkt te kunnen”, aldus Rutte. Of de ruimte er is, maakt het kabinet een week voor 1 juli bekend.

Zomervakantie

De premier had het ook even over de zomervakanties. Of Nederlanders wel of niet op vakantie kunnen in de zomer kon hij nu nog niet zeggen. Ze kijken op dit moment nog naar de eventuele gevolgen van vakantie vieren in het buitenland. Mocht het mogelijk zijn, dan moeten de vakantielanden op ongeveer hetzelfde niveau zitten in de bestrijding van het coronavirus als ons land. Volgende week zal er meer bekend worden over de zomerperiode en de vakanties. Ze hopen dan een aantal landen te kunnen noemen waar het risico op besmetting laag is.

