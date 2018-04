Déze spotgoedkope zonnebril van 2,99 lijkt sprekend op die van Meghan Markle

Nu de zon eindelijk weer schijnt is het de hoogste tijd om onze zomerkleding tevoorschijn te toveren, inclusief de zonnebril. Geen leuke meer? De Lidl heeft een bril in de nieuwe collectie die sprekend lijkt op de zonnebril van Meghan Markle. En hij kost nog geen 3 euro.

De zonnebril die Meghan Markle op de foto hierboven tijdens de Invictus Games droeg is van Finlay en Co en kost maar liefst 138 euro. Gelukkig is daar budgetsupermarkt Lidl die met een spotgoedkope variant komt. Met deze zonnebril van slechts 2,99 euro zie jij er net zo mooi uit als de toekomstige vrouw van prins Harry.

Niet onder de indruk van dit model? Libelle heeft nog een paar leuke zonnebrillen voor je op een rijtje gezet:

De leukste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: ANP