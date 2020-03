Twitter gaat los na spraakmakende aflevering Boer Zoekt Vrouw

Zondagavond mochten we weer smullen van een aflevering Boer Zoekt Vrouw. De boeren zijn een beetje losgekomen tijdens hun logeerweek en dat resulteerde in nogal bizarre televisie.

Verkleedpartij

Vooral op de boerderij van Geert Jan gebeurde het één en ander deze week. Het begon allemaal rond bedtijd. We weten allemaal inmiddels dat Geert Jan de leukste thuis is en dat werd bij het welterusten zeggen nog even goed benadrukt. De boer kwam zomaar de kamer van zijn logees in, gekleed in een roze konijnenpak. De dames gierden het uit.

Er is altijd iemand tijdens het vriendenweekend die net even een stapje verder gaat dan een ander. Geert Jan is zo’n man. #bzv #boerzoektvrouw pic.twitter.com/V97C3EHsq7 — Danny Blom (@DannyBlom) March 22, 2020

Word je eindelijk wakker, is die nachtmerrie nog niet over #bzv pic.twitter.com/7u5KTknM8P — iris (@iRiskant_) March 22, 2020

Boerderij verlaten

Ook de volgende ochtend liep Geert Jan nog in het pak rond. ‘Zou dit zijn echte pyjama zijn?’, klonk het op Twitter. Hoewel de dames hartelijk om Geert Jan moesten lachen, ontstond er toch wat discussie op de sociale media. 1 van de dames nam de dag erna namelijk een heftige beslissing: Betty besloot om de boerderij verlaten.

Twijfels

Er wordt gegrapt wordt dat het konijnenpak van Geert Jan de aanleiding voor haar besluit zou zijn, maar Betty legt uit waar haar keuze vandaan komt. “Het is zo’n mooi mens, maar ik zie ons niet samen”, vertelt ze in de aflevering. Een dag eerder liep ze al afwezig over de boerderij, twijfelend of ze haar hele leven op zou willen geven voor het boerenleven met Geert Jan. “Maar ik ben zo lang alleen geweest”, zegt Betty daarover. “Ik weet het allemaal niet meer zo goed.”

Opluchting

Uiteindelijk heeft ze haar keuze gemaakt. Het maakt veel emoties los bij zowel Betty als Geert Jan. “Ik ben zo blij dat ik je heb ontmoet, het had zo moeten zijn”, zegt Betty tegen de boer bij het afscheid. Geert Jan is vooral opgelucht dat hij niemand teleur hoeft te stellen. Jacqueline en Karine mogen dus nog een paar nachtjes blijven.

Cliffhanger

En om het nog smeuïger te maken, eindigde de aflevering ook nog eens met een enorme cliffhanger. Wat zou boer Jan nu nog te vertellen hebben, na zijn bekentenis van vorige week?

Wat zal het zijn?

– Ik gebruik nog meer drugs.

– Ik slaap nog met een teddybeer.

– Ik plas nog wel eens in bed.

– Ik heb al een vrouw.

– Ik heb je per ongeluk uitgenodigd omdat ik alleen jouw naam nog wist.#bzv #boerzoektvrouw pic.twitter.com/WYdDRVawHa — Accountnaam (@accountnaam) March 22, 2020

