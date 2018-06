Sssst! Prins George krijgt een standje van zijn nicht tijdens militaire parade

Vandaag was het weer tijd voor de jaarlijkse Trooping the Colour: een militaire parade die in het teken staat van de verjaardag van koningin Elizabeth. Toch was het niet de queen herself die de show stal, maar de kleine prins George.

Prins George babbelde er namelijk gezellig op los tijdens het ‘balkonmomentje’ en daar was zijn grote nicht Savannah Phillips niet van gediend. Het meisje bracht George tot zwijgen door een hand over zijn mond te leggen, iets waar zijn vader niet echt onder de indruk van was.

Hertogin Meghan

Maar er waren meer hoogtepunten tijdens de ceremonie. Zo was het de eerste keer dat hertogin Meghan op het balkon van Buckingham Palace stond. De Amerikaanse vrouw van prins Harry zag er (zoals gewoonlijk) prachtig uit.

Let us all bow to the hammy girl who shut up #PrinceGeorge at Trooping the Colour https://t.co/Ig7elORKB7 #TroopingTheColour #UK — Janice Dash (@Trazlersgal) 9 juni 2018

Bron: Dailymail. Beelden: Twitter