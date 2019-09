In déze stad viert de koninklijke familie volgend jaar Koningsdag

Maastricht heeft toch nog een mazzeltje dit jaar. Hoewel de stad gepasseerd werd voor het Songfestival, is nu bekendgemaakt dat de koninklijke familie hier op 27 april 2020 Koningsdag viert.

Burgemeester Annemarie Penn-te Strake laat weten erg uit te kijken naar het koninklijk bezoek: “Het is een absolute eer dat de koning komend jaar Koningsdag in onze stad meeviert. De stad heeft alles in huis om de koninklijke familie een geweldige dag te bieden. Samen met alle Maastrichtenaren gaan wij er een feestelijke Koningsdag van maken.”

Stadsidentiteit

De gemeente gaat werken aan een feestelijk programma, maar wil deze dag ook aangrijpen om mensen te informeren over de stad: “Natuurlijk kent iedereen Maastricht, maar kent iedereen Maastricht ook echt goed? We zijn een van de oudste steden van Nederland, maar ook met een van de jongste en meest internationale bevolking. Iedereen kent de prachtige historische binnenstad, maar aan de rand daarvan ontwikkelt zich een ruig gebied vol industriële monumenten, vrijplaatsen en betekenisvolle creativiteit die deze stad een nieuwe identiteit geeft” aldus de burgemeester.

Eerdere jaren

Dit jaar vond Koningsdag plaats in Amersfoort. Eerder vierde de koninklijke familie feest in Groningen, Tilburg, Zwolle, Dordrecht, Amstelveen en in De Rijp.

Bron: AD. Beeld: ANP