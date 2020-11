In déze stad viert de koninklijke familie volgend jaar Koningsdag

Hoe we volgend jaar Koningsdag kunnen vieren blijft nog even de vraag, maar donderdagmiddag is wel alvast bekendgemaakt in welke stad de koninklijke familie volgend jaar deze bijzondere dag viert.

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de prinsesjes brengen Koningsdag 2021 door in Eindhoven. En dat betekent dat Maastricht weer wordt overslagen…

Niet in Maastricht

Maastricht zag het evenement dit jaar aan zich voorbijgaan vanwege het coronavirus. Daarom is het opvallend dat Koningsdag volgend jaar niet in Limburg plaatsvindt. Toch vindt gemeente Maastricht het niet heel erg. “We vinden het eigenlijk wel prima zo”, zegt een gemeentewoordvoerder tegen RTL Nieuws.