In déze stad viert prinses Beatrix haar 80e verjaardag

Prinses Beatrix mag bijna 80 kaarsjes uitblazen.

En dat gaat ze vieren. Op 31 januari wordt onze vroegere koningin 80 jaar.

Tijd voor een feestje

Ze zal haar verjaardag in Amsterdam vieren. Prinses Beatrix geeft op zaterdag 3 februari een feest in het Paleis op de Dam. Hoeveel mensen er precies op de gastenlijst staan, is niet bekend. Wel is duidelijk dat dit het enige viering is die ze buiten haar huiselijke kring organiseert. Een verrassende locatie is het eigenlijk niet. Het Paleis op de Dam is namelijk al ruim 200 jaar het officiële ontvangstpaleis van het Koninklijk Huis.

Openen

Ook ná haar 80e verjaardag zal ze ‘actief’ blijven. Ze opent bijvoorbeeld op 9 februari in het Museum Beelden aan Zee de tentoonstelling Utopia van André Volten. En er staat ongetwijfeld nog meer op haar agenda. Wat is de prinses toch een mooi voorbeeld voor ons allen.

Oproep! Ben jij iemand die zijn mond niet kan houden tijdens het tv-kijken én ben je fan van prinses Beatrix? Dan zoeken we jou.https://t.co/79YefMZwN9 pic.twitter.com/Cm7DR15XQ0 — Blauw Bloed (@BlauwBloedtv) 20 december 2017

Bron: Telegraaf. Beeld: ANP