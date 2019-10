In déze stad vindt volgend jaar 'The passion' plaats

De 10e editie van het paasspektakel The passion vindt in april 2020 plaats in de stad Roermond. Dat heeft de EO vandaag bekend gemaakt.

Op 9 april 2020 vormt het Munsterplein in Roermond het decor van The passion. Het grote muzikale paasevenement wordt rechtstreeks uitgezonden en zal zoals gewoonlijk gaan over liefde en hoop, leven en sterven en de opstanding van Jezus.

Omdat het volgend jaar een jubileumeditie is, zullen ze zowel nieuwe als bestaande liedjes uit eerdere jaren laten horen. Wie de rollen van Jezus, Maria, Judas, Petrus en alle andere personages gaan vervullen, is nog niet bekend.

Eerder werd het paasspektakel georganiseerd in Gouda, Enschede, Groningen, Den Haag, Amersfoort, Dordrecht, Amsterdam, Leeuwarden en Rotterdam. Wethouder Angely Waajen van Roermond zegt het een bijzondere eer te vinden om als eerste zuidelijke stad van Nederland The Passion te mogen ontvangen. “En dat ook nog in het jaar waarin Roermond onder andere 800 jaar Munsterkerk en 75 jaar bevrijding viert.”

