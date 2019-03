Bijna 5000 mensen in de rij om stamceldonor te worden voor zieke Oscar (5)

Een actie waar je een brok van in je keel krijgt: in het Engelse Worcester kwamen op een oproep om stamceldonor te worden bijna 5000 mensen af. En dat alles om de doodzieke Oscar (5) te redden.

Op zoek naar een donor

Oscar Saxelby-Lee lijdt sinds december aan acute lymfatische leukemie (ALL). Chemotherapie leverde helaas niet het gewenste resultaat op, en dus moest er hard gezocht worden naar een geschikte stamceldonor. Artsen gaven aan dat die binnen drie maanden gevonden moest worden. Anders gaat Oscars overlevingskans hard achteruit.

Hand in hand voor Oscar

Zijn ouders, Olivia Saxelby en Jamie Lee, besloten dan ook alles op alles te zetten om het leven van hun zoontje te redden. Onder de naam ‘Hand in hand voor Oscar’ plaatsten ze een oproep om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich aan zouden melden bij het donorregister. “Oscar is een leuke, liefdevolle en energieke vijfjarige jongen die het verdient om te leven. Hij heeft nu alleen iemand anders nodig om hem te redden”, zeiden ze.

Oscar met zijn ouders:

Enorme opkomst

Een enorme hoeveelheid vrijwilligers kwam naar de school van Oscar om alles in goede banen te leiden. Ze deelden staafjes en registratieformulieren uit. Zijn ouders hadden er op gehoopt, maar zó’n grote opkomst hadden ze vast niet verwacht. Bijna 5000 mensen kwamen op de oproep om stamceldonor te worden af.

Record 4,855 people queue in the rain for HOURS to see if they are a stem cell match for boy battling rare cancer https://t.co/YgWumyaCgX — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) March 4, 2019

Lot uit de loterij

Helaas is het ontzettend moeilijk om een geschikte donor te vinden. Een woordvoerder van de actie: “Of je een geschikte donor bent of niet is heel complex. Als er een match is, is het eigenlijk alsof je de loterij wint. Maar hoe meer mensen we in het register kunnen krijgen, hoe meer kans we hebben om levens zoals dat van Oscar kunnen redden.”

Denk jij erover om stamceldonor te worden? Op de site van Matchis vind je alle informatie en kun je je meteen aanmelden.

Bron: Womenshealthmag. Beeld: iStock & Facebook