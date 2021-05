Stap twee van openingsplan wordt waarschijnlijk uitgesteld: “Wacht op die daling”

Het kabinet komt dit weekend weer bijeen om te besluiten of er vanaf 11 mei nieuwe versoepelingen komen, maar het ziet er allemaal niet zo rooskleurig uit. De kans dat stap van twee van het openingsplan binnenkort kan ingaan is volgens ingewijden niet groot.

Diverse OMT’ers zijn van mening dat de druk op de zorg nog te groot is om het tweede openingsplan uit te voeren.

Wat houdt stap twee van het openingsplan in?

Het kabinet moet dit weekend besluiten of vanaf 11 mei weer nieuwe versoepelingen mogelijk zijn. Er wordt gekeken of pretparken en dierentuinen weer gecontroleerd open kunnen, of binnen- en buitensporten weer mogelijk zijn en of er ruimte is voor culturele activiteiten (van bibliotheek tot bioscoop). Helaas lijkt het er tot nu toe sterk op dat het kabinet alles voorlopig even op pauze zet, wat zou betekenen dat het tweede openingsplan pas op zijn vroegst op 18 mei kan ingaan.