Ben je gek van Star Wars of ken je iemand die niet uitgepraat raakt over de films? Bezoek dan The Star Wars Suites. Met Libelle kun je namelijk met korting hiernaartoe!

Meer dan 150 muzikanten brengen dit najaar de muziek van Star Wars tot leven tijdens The Star Wars Suites, een unieke concertreeks in Nederland. Het International Symphony Orchestra vertolkt onder leiding van dirigent Raymond Janssen de wereldberoemde soundtracks uit de Star Wars-films. Ze worden daarbij ondersteund door een groot koor. Zowel fans van de films als liefhebbers van klassieke muziek mogen The Star Wars Suites niet missen! Ook leuk als cadeau.

Jaren dertig

In een tijd waarin muziek voornamelijk met synthesizers werd gemaakt, componeerde John Williams juist een ander soort muziek. Zijn inspiratie haalde hij uit de jaren dertig. Zijn muziekstukken waren dan ook een groot succes. Laat je meevoeren door The Duel of Fates, Luke & Leia, en natuurlijk The Imperial March. Een spectaculaire reis door het verhaal van Star Wars met prachtige melodieën en klanken. The Star Wars Suites is een intense luisterervaring.

Grote namen

The Star Wars Suites worden gespeeld door het beroemde International Symphony Orchestra uit Lviv. Eerder speelden zij met groot succes de concerten Lord of the Rings en Carmina Burana. The New Romanian Choir zorgt voor de zang. Het initiatief voor deze concertreeks is genomen door componist, pianist en dirigent Raymond Janssen. Hij is ook de dirigent van deze avond.

Libelle-korting

Dit grootse muzikale spektakel is van 5 november t/m 19 november 2018 te zien in diverse theaters en concertgebouwen in ons land. Als je nu kaarten bestelt, ontvang je tot € 20 korting per kaart! Dat kan door hier te klikken. De prijzen voor The Star Wars Suites beginnen vanaf € 29.

Bron: Margriet.