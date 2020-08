Déze Europese steden en gebieden gaan van geel naar oranje reisadvies

Het ministerie van Buitenlandse zaken scherpt het reisadvies van verschillende Europese steden en gebieden aan. Hier geldt vanaf middernacht een oranje reisadvies.

Een oranje reisadvies betekent dat niet-noodzakelijke reizen, zoals een vakantie, worden afgeraden. Daarnaast worden de mensen die na middernacht terugkeren uit deze gebieden dringend geadviseerd om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan.

Voor de volgende steden en gebieden is het reisadvies aangescherpt naar oranje:

Brussel

Parijs

Het gebied rond Marseille

Madrid

Balearen (waaronder Mallorca en Ibiza)

Burgos

Salamanca

Almería

Navarra

Rode zone in Parijs

Het ministerie heeft het reisadvies aangescherpt vanwege de het toenemende aantal coronabesmettingen de afgelopen tijd. Naast een oranje reisadvies is er sinds zaterdagochtend een mondkapjesplicht in Parijs. Dit houdt in dat op een groot deel van de Champs-Élysées, rond het Louvre en in populaire winkel- en uitgaansgebieden een mondkapje verplicht is. De Franse regering heeft Parijs en Marseille zelf als uitgeroepen tot ‘rode zone‘. Dit is de hoogste alarmfase.

Spanje

Ga je binnenkort op vakantie naar Spanje? Let dan goed op, want ook daar is al eerder het reisadvies aangepast. Sinds 10 augustus geldt daar code oranje voor de provincies Huesca, Zaragoza, Turuel en Soria. De provincies Barcelona en Lerida hadden al code oranje, die kleurcode blijft staan.

Voor alle vakantiegangers geldt: hou het reisadvies goed in de gaten. Kijk hiervoor op Nederlandwereldwijd.nl.

Bron: NOS, Nederlandwereldwijd.nl. Beeld: iStock