Steeds meer kinderen groeien op in een eenoudergezin

Tegenwoordig groeien steeds meer kinderen op in een eenoudergezin. Dit aantal is de afgelopen 20 jaar dan ook enorm gestegen.

In 1999 woonde 10% van de kinderen met een alleenstaande ouder, terwijl dit begin 2019 al 16% was, schrijft het Centraal Bureau voor de Statistieken (CBS).

Bij de moeder

Eenoudergezinnen kunnen ontstaan doordat ouders uit elkaar zijn gegaan, maar ook als een ouder overlijdt of wanneer de ouders nooit hebben samengewoond. Bijna 9 op de 10 kinderen in een eenoudergezin wonen bij de moeder.

Stedelijke gebieden

Het percentage ligt over het algemeen hoger in stedelijke gebieden. Zo is het aantal eenouderhuishoudens in Heerlen en Rotterdam het grootst. Maar liefst 29% van de kinderen woont hier in een gezin met een alleenstaande ouder. In Staphorst en Urk is het aandeel minderjarigen in een eenoudergezin daarentegen het laagst, namelijk slechts 4 procent.

Baby’s

Ook steeds meer baby’s wonen bij één ouder. In 1999 woonde bijna 6% van de nuljarigen in een eenouderhuishouden. Maar begin dit jaar was dit aantal gestegen naar 9%. Dat zijn maar liefst 15.000 baby’s. Ruim 30 procent van de baby’s in Nederland heeft niet-gehuwde ouders. Zo’n 60 procent woont met gehuwde ouders. Ook dit is behoorlijk veranderd de afgelopen 20 jaar. In 1999 was dit namelijk 15 en 78 procent.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock