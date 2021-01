Schrijnende verhalen in ‘Steenrijk, straatarm’ zorgen voor tranen bij de kijker

Er gaan allerlei relatiegeruchten rond over Marco Borsato (54). Zo zou de zanger na zijn breuk met Leontine (53) weer leuk contact hebben met zijn ex, Denise Boekhoff (49). Zij reageert nu op alle vermoedens.

Op Instagram vertelt ze haar kant van het verhaal.

24 jaar geleden hadden Marco Borsato en Denise Boekhoff een relatie. In 1996 gingen de twee uit elkaar en even later kreeg Marco een lange relatie met Leontine. Volgens de geruchten zou Marco na de breuk met de moeder van zijn kinderen, weer terug naar zijn ex zijn gegaan. Maar Denise maakt een einde aan al die vermoedens. “Wij worden nooit meer een koppel. Je leest het goed, nooit meer”, laat Denise op Instagram weten.

Op haar account prijkt een vrolijke foto van haarzelf en Marco die dateert uit de tijd dat de twee nog een relatie hadden. “Omdat de media iets in stand houdt wat er niet is en nooit meer is geweest sinds ons uiteengaan in 1996, het volgende,” begint zij haar bericht bij de foto, “Alles wat er in de media staat of gezegd wordt zijn aannames, veronderstellingen en roddels over één van mijn voormalige liefdes in relatie tot mij.” Denise laat voor ‘eens en voor altijd’ weten dat Marco Borsato een ex is. “Het idee achter de naam ex is dat het om een vroegere partner gaat. Vroeger is niet nu!”, voegt zij daaraan toe.