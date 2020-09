Ex van Roxeanne Hazes maakt indruk in ‘Steenrijk, straatarm’

Een bekende duikt op in de nieuwste aflevering van Steenrijk, straatarm. Nick van Delft, de ex van Roxeanne Hazes, woont met zijn gezin onder de rook van Amsterdam en runt daar samen met zijn partner Denise een bedrijf in de paardenhandel op vijf hectare grond. In Hoorn heeft alleenstaande moeder Vera als moeder van drie kinderen geen financiële ruimte om zulke uitspattingen te maken.

Vera heeft zowel zakelijk als privé een paar zware jaren achter haar rug. Ze is gescheiden, ziet haar kinderen om de week en tot overmaat van ramp liep haar bedrijf niet, waardoor ze nu met een restschuld zit. Ze komt rond van een lening, waardoor haar schulden nu boven de € 20.000,- komen.

De ex-vriend van Roxeanne Hazes

Het ‘steenrijke’ gezin is niet onbekend, want Nick van Delft kennen de meeste kijkers nog wel als de ex van Roxeanne Hazes. In 2016 scheidden hun wegen, waarna Nick niet veel later zijn huidige partner Denise ontmoette. Ze vergaarden hun vermogen door het aankopen, trainen en verkopen van paarden in het hogere segment.