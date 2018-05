Kijkers verbazen zich over excentriek huis van arme familie in 'Steenrijk, Straatarm'

De Rotterdamse familie Baas en de Gooische familie Van Hemert ruilden gisteravond van huishouden in ‘Steenrijk, Straatarm’. Vooral de arme familie ging over de tong.

Want wat houden de Baasjes er ondanks het krappe budget een uitgesproken interieur op na.

Tattoos en piercings

John en Manon Baas wonen met hun zoon Diablo in een sociale huurwoning in Rotterdam. Het gezin zit in de schuldsanering, door langlopende schulden uit eerdere relaties. Daarbovenop is Manon ook nog eens afgekeurd omdat ze kampt met artrose en een hernia. Ze moeten dus roeien met de riemen die ze hebben. En dat levert een excentrieke leefomgeving vol dito bij elkaar gesprokkelde meubels op. Van een American dinner en vurige slaapkamer waar ‘welcome to hell’ op een matje prijkt, tot en met een ruimte waar tientallen piercings liggen uitgestald en duidelijk weleens getatoeëerd wordt.

Zo, dat specifieke interieur heeft familie arm leuk bij elkaar gescharreld! #steenrijkstraatarm — Nat gaan op TV (@NatgaanopTV) 8 mei 2018

Ze hebben allebei 666 achter hun oor staan, kind heet Diablo en op de deurmat staat ‘Welcome to hell’. Zijn het satanisten ofzo? #steenrijkstraatarm pic.twitter.com/ZIN5BcFsMY — Shac (@SvCapv) 8 mei 2018

Ziet ernaar uit dat die arme gezin niet arm zijn. Volgens mij een eigen praktijk, papegaai, kat, flatscreens hele collecties van verzameling. Kwestie van prioriteiten stellen denk ik. Heb ik wat gemist? #steenrijkstraatarm — Xavixxx (@kavixxx) 8 mei 2018

#steenrijkstraatarm, straatarm maar wel een Dolce Gusto in je keuken….. — Corrie (@Sagapo57) 8 mei 2018

Schuldhulpverlening en onder de tatoeages 😳😳😳😳 why ? #steenrijkstraatarm — Ingrid023 (@ingriddebruijn) 8 mei 2018

IJscoman

“Het is net een museum”, is de reactie van de rijke muziekproducent Hans van Hemert dan ook, wanneer hij een week in het huis van de familie Baas trekt met zijn liefde Willy en 18-jarige dochter Hannah. In plaats van een budget van 1350 euro per week, moet het Gooische gezien het nu doen met een schamele 80 euro. En da’s effe wennen – zeker als je naast je huis in het Gooi ook nog drie onderkomens op Bali, Gran Canaria en in Frankrijk hebt.

Hilariteit op Twitter als het welvarende gezin lyrisch richting de ijscoman rennen, om “stracciatellllli”-ijs te bestellen. “Waarom kom jij niet in Blaricum?!”

Die rijken hebben dadelijk hun hele budget uitgegeven bij die ijscoman 😂#steenrijkstraatarm — Henk Noordhoff (@henknoordhoff) 8 mei 2018

Normaal rennen kinderen naar de ijscoman. Nu zijn het de rijken #steenrijkstraatarm — Henk Noordhoff (@henknoordhoff) 8 mei 2018

De Gooische ijscoman is familie rijk achterna gereden om ze nog even het geld uit de zak te kloppen #steenrijkstraatarm pic.twitter.com/wYAo14b1BX — Nat gaan op TV (@NatgaanopTV) 8 mei 2018

Kreeft

Waar de familie van Hemert voor het eerst kennismaakt met de Voedselbank, goedkope wijn en de ijscoman, nemen de Baasjes het ervan bij de schoonheidsspecialist, in Hans’ muziekstudio en tijdens het shoppen. En eh, ze laten de flinke klap geld die ze ineens hebben ook doorwerken in de keuken. Kreeft? Kom maar door. Zelfs de kleine Diablo geniet ervan.

#steenrijkstraatarm

Een kind dat kreeft lust is ook vrij zeldzaam. Top — Anette (@Anette33846693) 8 mei 2018

#steenrijkstraatarm 1e avond 1350€ tot je beschikking en dan toch lekker thuis kokkerelen… Geweldig… Echte mensen!!! — 🖤☆•°•ⓟ•°•☆💚™ (@Brooklynn70) 8 mei 2018

Boodschappen mee

Zoals in iedere Steenrijk, straatarm-aflevering leert het rijke gezin en geniet het arme gezin. Maar aan alles komt een eind en dus moet de familie Baas weer terug naar huis, en het leven waarin ze afhankelijk zijn van de Voedselbank. Maar eh, die boodschappen die ze van de poen van de familie Van Hemert hebben gekocht, laten ze echt niet achter in de koelkast. Nee, die gingen mooi mee.

#steenrijkstraatarm

.

Mooi nog ff het gekochte eten uit de koelkast mee naar huis nemen. Scheeld weer — Anette (@Anette33846693) 8 mei 2018

#steenrijkstraatarm ff de boodschappen meenemen 😂😂😂 — Jack (@Pelpindaa) 8 mei 2018

Nada, noppes, niks te makken. De fam Baas uit Rhoon windt er geen doekjes om: https://t.co/99Sl4AF4qm #steenrijkstraatarm pic.twitter.com/NwbneaDTL6 — Marion Keete (@okeetje) 8 mei 2018

Je kunt de aflevering van Steenrijk, straatarm hier terugkijken.

