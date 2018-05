Kijkers 'Steenrijk, Straatarm' verbazen zich over de 'foeilelijke' Porsche

In het televisieprogramma ‘Steenrijk, Straatarm’ ruilen een rijk en arm gezin een week lang van huis, leven én bestedingsbudget. Dit doen ze om erachter te komen of geld eigenlijk wel gelukkig maakt.

Deze week moesten kledingontwerpster Freya Poppe en haar vriend Jonas Soto op de kleintjes letten, terwijl de Roosendaalse familie Deibel voor het eerst heel luxe mocht leven.

Felroze

De kijkers vonden de gezinnen erg leuk, maar op Twitter ging het eigenlijk maar over één ding: de Porsche van Freya. Hij is niet alleen felroze, hij glittert zelfs. Freya is er dolgelukkig mee, maar de kijkers vinden hem allesbehalve mooi. Ze irriteerden zich er zo aan, dat het rijke stel er ongenadig van langs kreeg op Twitter. “Als je zo een Porsche mishandelt heb je geen smaak hoor”, schrijft een kijker op Twitter. Ze staan er zelfs van te kijken dat haar vriend Jonas erin gezien wil worden. Ook de familie Deibel moest even slikken toen ze deze auto op de oprit zagen staan.

Wat een divaatje. Die vriend moet ten eerste al leven met een roze interieur en Porsche en dan moet 'ie ook nog eens koken PLUS HET VOOR HAAR OPSCHEPPEN!#steenrijkstraatarm — Thoiiss! (@ThijsH16) May 1, 2018

#steenrijkstraatarm

Ik zou naar de garage rijden en kijken of ik voor 1000euro die Porsche een andere kleur kan geven. Zou het zeker waard zijn. — Anette (@Anette33846693) May 1, 2018

Die kerel zal wel denken, heb ik eindelijk de kans om in een Porsche te rijden, is het godbetert zo'n spuuglelijk knalroze ding. weet je wat? Láát maar… Pak de bus wel. #steenrijkstraatarm — Tassie! (@EenTasVol) May 1, 2018

#steenrijkstraatarm

.

Ze mogen de roze Porsche gebruiken.

.

Met andere woorden "rij hem aub in de prak" pic.twitter.com/QxEJDvo66J — Anette (@Anette33846693) May 1, 2018

#steenrijkstraatarm

.

Ze mogen de roze Porsche gebruiken.

.

Met andere woorden “rij hem aub in de prak” pic.twitter.com/QxEJDvo66J — Anette (@Anette33846693) May 1, 2018

Als je zo een Porsche mishandeld heb je geen smaak hoor! #steenrijkstraatarm pic.twitter.com/XnW34vty76 — ɱɽ Ҭ (@Twi_Terr) May 1, 2018

Ze willen het wel laten weten hé dat ze wat centjes hebben.

Neem jij mijn bontje mee schat.

Mijn Rolex zit rechts.

En past alles wel in de Porsche.

Bah, en dan via dit prg reclame maken voor je zaak want niks voor niks hé. #blaaskaak #steenrijkstraatarm — BR4B0 4 L1F€ ✌️ (@EricvdMeijden) April 24, 2018

Bron: Twitter. Beeld: Instagram