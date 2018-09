Kijkers 'Steenrijk, Straatarm' vooral ontroerd om dít gedeelte

In het programma Steenrijk, Straatarm ruilen twee families met een volledig tegengesteld uitgavepatroon een week lang van leven. Gisteravond was het de beurt aan de ‘steenrijke’ Jolande en Barbara en ‘straatarme’ familie Leiendecker.

Kunstverzamelaar Jolande en Barbara kijken niet op een duizendje meer of minder. Dineren in luxe restaurants, overal ter wereld golfen en kunstveilingen bezoeken is dan ook een vaste prik voor de twee.

Leiendecker

Bij de familie Leiendecker, bestaande uit moeder, vader en dochtertje, is dat wel even andere koek. Ze hebben een bestedingsbudget van 70 euro, halen eten bij de Voedselbank en hun kleding bij de Kledingbank. Zonder na te denken de boodschappenkar volgooien zit er voor het gezin niet in, laat staan grote cadeau’s kopen voor hun kleine meisje.

Speelgoed

Toen de gezinnen van leven wisselden, kwam daar verandering in. Het was een bijzonder moment voor vader Jan toen hij een cadeau voor zijn dochter Freya kon kopen. “Ik ga het afrekenen. En ik ga m’n kind gelukkig maken”, zegt de vader terwijl hij met tranen in zijn ogen in de speelgoedwinkel staat.

Boodschappen

Een terugkerend onderdeel van Steenrijk, Straatarm is het moment dat de gezinnen boodschappen gaan doen. Voor Jolande en Barbara een hele uitdaging, maar voor de familie Leiendecker een uitgelezen kans om het eens anders te doen. Hun dochtertje mag dan ook álles meenemen wat ze wil en hoeft niet te kiezen tussen lolly’s of schatkistjes. Een absoluut hoogtepunt van de week, als het aan het meisje ligt. En dat ontroert twitterend Nederland enorm.

Kindje vond boodschappen doen het allerleukste. 😢 Mijn kinderen vinden dat vreselijk en zelfs ‘je mag wel iets lekkers uitzoeken’ helpt meestal niet om ze mee te krijgen. #steenrijkstraatarm — Foetsie (@Buxusmot) 11 september 2018

Wat is het leukste dat je hebt gedaan? Boodschappen doen, zegt een kleuter. Noem mij een mietje maar dat raakt me! #steenrijkstraatarm — BudgetAmersfoort (@chantalvdoorn) 11 september 2018

Top die cadeaus voor dat moppie #steenrijkstraatarm — ♛ Pauly ♛😍💖 (@PaulyGhiry) 11 september 2018

Je kinderen leren blij te zijn met wat er is, moeilijkste maar belangrijkste les, vind ik. Programma vind ik mooi want het blijft zo lekker klein. Deze mensen waren erg tevreden. — Ruth (@RuthHoosemans) 12 september 2018

Maakte een week luxe de familie Leiendecker uiteindelijk gelukkig? En is het de sympathieke Jolande en Barabara gelukt om op een minimaal budget te leven? Je kunt de aflevering hier terugkijken.

Bron & beeld: sbs6.nl