Kijkers kritisch op dure tatoeage van arme moeder in 'Steenrijk, straatarm'

Woensdagavond konden we in Steenrijk, straatarm weer zien hoe een arm en een rijk gezin een week lang van leven ruilden. Bij het zien van deze aflevering hebben kijkers het vooral over een ding: de tatoeage die de moeder van het arme gezin liet zetten voor een flink deel van het weekbudget.

Het arme gezin krijgt € 1.000,- om in de ruilweek te besteden. € 200,- daarvan gaat op aan een tatoeage voor moeder Patricia. Dat snappen kijkers niet helemaal.

Advertentie

Arm en rijk

Deze week in Steenrijk, straatarm bestaat het rijke gezin uit vader Maurice, moeder Patricia en hun 3-jarige zoontje Chiron. Samen wonen zij in een enorm luxe woonboerderij in Doornspijk. Maurice verdient zijn geld door te werken als DJ en als producer en manager van acts als de Snollebollekes. In Zaandam woont het arme gezin: de familie van Briemen. Moeder Patricia moet rondkomen met 70 euro per week met haar 3 kinderen: dochters Denise en Caitlyn en zoon Rick. Alle 3 de kinderen hebben verschillende vaders.