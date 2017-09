Stefan (52) laat zijn lichaam invriezen: 'Ik wil weten hoe het leven er over 1000 jaar uitziet'

Stefan houdt van het leven én hij is nieuwsgierig naar hoe de wereld er in de toekomst uit zal zien.

Hij wil zichzelf daarom laten invriezen na zijn overlijden. Als het ‘zijn tijd is’ dan wordt er gelijk een speciale vloeistof in zijn lichaam gespoten en zijn lichaam ingepakt in ijs.

Jonger maken

Dan wordt hij overgevlogen naar de Verenigde Staten en wordt zijn lijf ingevroren. In die ruimte is het -196 graden Celsius. Hij hoopt dan rond 3017 weer wakker te worden. Waarom Stefan dit graag wil? Hij hoopt dat de wetenschap dan zo is ontwikkeld dat artsen zijn lichaam weer tot leven kunnen wekken, zijn lijf kunnen verjongen en ervoor kunnen zorgen dat hij geneest van de ziekte waaraan hij is overleden.

Trend

Hoe anderen op zijn besluit reageren? “Tot mijn vrouw me tien jaar geleden vroeg of ik gecremeerd of begraven wilde worden. ‘Ik wil wel ingevroren worden’, zei ik tegen haar.” Ze vindt het prima. Er zijn wereldwijd al 200 mensen ingevroren, onder wie 2 Nederlanders. Officieel heet het invriezen van een klinisch dood lichaam cryonisme en is het in Nederland nog niet mogelijk om dit te doen.

Stefan heeft er vertrouwen in. “Ik vind het trouwens ook prima om vijf jaar na het invriezen wakker te worden, als de techniek dan zo ver is dat ik mijn leven verder kan leven. Ook al zou dat betekenen dat mijn vrouw dan is hertrouwd of haar leven zonder mij heeft opgepakt.”

