Kijkers raken niet uitgepraat over vrolijke Stefano in ‘Het perfecte plaatje’

De kandidaten moeten als eerste opdracht een miniserie maken van het eiland Vlieland met meerdere lenzen. Stefano wint deze opdracht met een 8 als cijfer. Zijn foto, waarin hij de vuurtoren van Vlieland wist te vangen in een waterdruppel, maakt diepe indruk bij de jury. “Ik ben zo blij dat de jury mijn gekkigheid kan waarderen”, aldus de finalist. En juist die gekkigheid en belevingswereld vindt de kijker thuis ontzettend bewonderenswaardig.

Door de huidige coronasituatie vindt de kijker thuis de vrolijke, positieve Stefano een verademing. Aan zijn creativiteit en optimistische karakter mogen volgens de kijker velen een voorbeeld nemen. “Hij is een voorbeeld voor iedereen”, aldus iemand op Twitter.

In deze rare wereld met alle beperkingen is @Stefanokeizers een voorbeeld voor iedereen. Hij laat zien dat een interne belevingswereld onbegrensd is en niet gevangen kan worden.

“Logic will get you from A to B, Imagination will take you everywhere” #Einstein #HetPerfectePlaatje

