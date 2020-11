Kijkers ‘Het perfecte plaatje’ zijn helemaal weg van Stefano Keizers

Dinsdagavond konden kijkers weer genieten van een nieuwe aflevering van Het perfecte plaatje. En genoten hebben ze, en dan vooral van kandidaat Stefano Keizers.

Kijkers laten op Twitter massaal weten dat ze helemaal weg zijn van Stefano. Na de eerste opdracht kregen de kijkers het zelfs eventjes benauwd, want er leek een kans te zijn dat hij eruit zou vliegen.

Bij de eerste opdracht van deze week moesten de kandidaten desserts fotograferen. Deze toetjes moesten niet zomaar mooi op de foto staan, ze moesten ‘Instagramwaardig’ gefotografeerd worden. Aan Stefano de taak om een crè­me brûlée te fotograferen. Hij besloot om het toetje, inclusief een boel vlammen, van bovenaf op de foto te zetten. Helaas was de jury verre van enthousiast over dit concept. Hij ontving het allerlaagste cijfer van deze opdracht: een 4,5.

Stefano en de schermster

Op Twitter lieten kijkers direct weten in paniek te zijn: straks moet Stefano het programma nog verlaten. Alles hing af van de tweede opdracht. Bij deze opdracht moesten de kandidaten de architectuur van de stad Rotterdam fotograferen. Op deze foto moest ook een sporter staan. Stefano kreeg een professioneel schermster toegewezen als model. Hij besloot haar springend voor een architectonisch lijnenspel op de foto te zetten. De jury was vol lof over deze foto. Heeft hij zich hiermee herpakt? Ja, zeker! Stefano wint deze opdracht en krijgt een 7,5. Hiermee is hij door naar volgende week. Helaas was het presentator Art Rooijakkers die de laagste score kreeg en daarmee wel naar huis moest.

Reacties

Kijkers zijn ontzettend blij dat Stefano door is. Op Twitter laten ze massaal weten dat ze groot fan van de kandidaat zijn.

Okey, dus nu moet Stefano een heel hoog cijfer halen, anders ligt ie eruit, terwijl ie telkens de beste was. Begrijp nog steeds niet dat ze niet álle punten bij elkaar op blijven tellen. Geeft toch een veel beter beeld? #HetPerfectePlaatje — Irene! ♡ (@8_Serendipity_8) November 3, 2020

Gelukkig, het hoogste cijfer van de klas… Hopelijk voldoende om door te gaan. Ik ben fan van de foto’s en percepties van Stefano#HetPerfectePlaatje — SZ. (@sz_waldorf) November 3, 2020

Huppakee.. Stefano heeft zichzelf gered nu toch? #HetPerfectePlaatje 🙏 — Irene! ♡ (@8_Serendipity_8) November 3, 2020

Op naar volgende week Stefano #HetPerfectePlaatje — Corrie Franse (@humpydumpy88) November 3, 2020

Wat een komisch type is die Stefano🤣#hetperfecteplaatje — Maria (@Mariajimmy1961) November 3, 2020

